過年前爆6.4極淺震！　南部人驚想起2016台南維冠大樓事件

▲台南維冠大樓2016年倒塌。（圖／記者林悅翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨0時17分發生規模6.4地震，震源深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度達「6弱」。地震後，台南楠西及南化地區接連發生高達33次餘震，其中最大規模達5，震源深度為11公里。由於地震發生距離農曆春節僅剩一周，不少台南民眾回憶起9年前的除夕夜台南維冠金龍大樓倒塌事件，陰影重現。

中央氣象署表示，地震發生後不到1分鐘內，台南楠西隨即發生規模5地震，接著餘震不斷。這次地震令許多人聯想到2016年2月6日的台南維冠金龍大樓倒塌事件。當年，高雄美濃發生規模6.6地震，台南新化最大震度高達7級，導致維冠大樓倒塌，釀成115死、96傷的慘劇，是自921大地震以來台灣最嚴重的震災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象局統計，近百年來，台南共有7次地震導致房屋嚴重倒塌，大多發生於1970年以前。

此次地震為嘉義地區近年來少見的強震。上一次規模較大的地震發生在2024年4月12日，震央位於嘉義縣義竹鄉，規模3.4，最大震度3級。當時餘震頻繁，其中規模最大的一起為4.9，震央位於嘉義縣布袋鎮，最大震度4級。

嘉義歷史上最嚴重的地震可追溯至1941年12月17日的「中埔地震」，震央位於嘉義縣中埔蒲龍山腳附近，規模達7.1，當時造成360人死亡，729人受傷，成為嘉義地區最具破壞性的地震之一。