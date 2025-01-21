快訊／6.4強震災情最新統整　嘉南共17起26傷

記者葉國吏／綜合報導

嘉義大埔21日00：17發生6.4地震，造成台南、嘉義部分地區災情，截至7時30分為止，目前共有26人受傷。

▲嘉義強震，超市玻璃全震碎。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）

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根據消防署公布資料顯示，6.4地震造成的災情如下：

(一)台南市部分：

1、00:19台南市楠西區民族路157巷3號平房倒塌，且附近一帶多間平房天花板掉落，救出11人(4男7女)，皆意識清處，其中3人送醫。

2、00:26台南市楠西區東勢路111號1人因牆面倒塌，01:13自行脫困未受傷。

3、00:34台南市玉井區大勇街7號門卡住無法2人受困未受傷。

4、00:35台南市楠西區民族路158號1人掉落物砸傷，01:33救出送醫。

5、00:39台南市歸仁區仁九路1號電梯受困救出1人未受傷。

6、00:49台南市楠西區民生路6巷2號受困1人已救出未受傷。

7、00:51台南市永康區國華街49號電梯受困救出1人未受傷。

8、00:59台南市新營區中興路13巷6號之1，1人受困摔傷送醫。

9、01:03台南市楠西區茄拔路163號受困1人已救出未受傷。

10、01:18台南市東山區信義街38號受困1人摔傷，救出後拒絕送醫。

11、台南市台三線竹圍橋伸縮縫南北段高低落差5至10公分，公路局已協同警方交通管制。

12、02:59台南市玉井區仁愛街180巷6號大樓結構不穩

(1)03:47疏散9戶17人

(2)03:50市長到達現場

▲台南玉井民宅受損。（圖／記者林東良攝）

(二)嘉義市部分：

1、00:19嘉義市北安路北鎮街電線火花。

2、00:20嘉義市新生路808號電線桿火災，無延燒之虞，交由台電處理。

3、00:21嘉義市世賢路四段163號印刷廠火災，01:05火勢撲滅，燃燒面積25平方公尺。

4、00:29嘉義市世賢國小警鈴作響無異狀。

5、00:33嘉義市圓福街2-3號電梯受困救出1人。

二、查衛福部緊急醫療管理系統地震受傷就醫人數26人(台南市18、雲林縣4、嘉義市3、嘉義縣1)