快訊／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌「3人受困」

記者林東良、閔文昱／台南報導
台灣21日0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，稍早傳出台南市楠西區民族路157巷3號有房屋倒塌，造成3人受困（2大1小），目前警消出動9車13人緊急搶救中。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣，震度3級地區為苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣，震度2級地區為新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為基隆市、連江縣。
記者林東良、閔文昱／台南報導
台灣21日0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，稍早傳出台南市楠西區民族路157巷3號有房屋倒塌，造成3人受困（2大1小），目前警消出動9車13人緊急搶救中。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣，震度3級地區為苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣，震度2級地區為新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為基隆市、連江縣。
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