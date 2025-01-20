黃牛票、AI入題！學測社會科重資料判讀　試考生評：難度中等

▲學測最後一節考社會科，試考生認為難度中等。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（20日）進入第三天，最後一節考社會科。今年社會科出現不少與生活或時事相關考題，包括黃牛票、敘利亞政府垮台、AI與閩南歌曲《青蚵嫂》等。入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年社會科取材多元，文字外也有圖表入題，考驗對資料判讀能力，試題整體難易度中等，考生應可掌握多數基本分數。

學測今天最後一堂考社會科。根據大考中心統計，社會科共有9萬8010人報考，4183人缺考，缺考率4.27%，較去年4.42%下滑0.15%。

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入闈協助審題的試考生表示，今年社會科取材多元，除文字外，也有圖表入題，對考生資料判讀能力有一定要求，例如第3與第25題，地理科試題貼近時事，包括去年的敘利亞政府垮台，還有多道試題結合歷史與公民知識。另今年社會科閱讀量與往年相近，著重文章細節理解，試題整體難易度中等，考生應可掌握多數基本分數。

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年歷史科以文字資料為主，統計圖表與圖像為輔，像是第39題以一幅1950年政治漫畫，呈現美蘇在冷戰初期權力關係，第10題考法國大革命，但從社會革命角度審視革命，讓考生理解爆發革命的社會文化條件。另一主軸為人群移動，考題涵蓋中共將漢人遷往少數民族自治區、印度商人將佛教傳至印尼等。

台北市高中地理科教師團隊表示，今年簡單題目變少，難題沒增加，並有不少有趣試題，像是第35題考閩南語歌曲《青蚵嫂》的歌詞內涵，所代表的產業特色與當地的產業風險。時事題則有第20題的印太聯合軍演及第28題考敘利亞政府垮台的問題及西亞宗教的相關議題，學生需具備歷史與地理觀念的整合才能正確作答。

台北市高中公民科教師團隊表示，今年公民科難度為中間偏易，比較特別的是第43至46題組，將最熱門的AI議題入題，讓學生思考AI對生活層面的影響，包括AI耗能問題造成潛在成本等。這次題組題有大幅度社會領域合科命題，學生要整合三科學習內容，像是題組第39至42、59至61、62至64題等，同時考歷史、地理、公民三科的內容概念，符合課綱社會領域素養合科精神。