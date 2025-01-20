快訊／學測數B解答、五標出爐　解題教師：題目友善分數可提高

▲得勝者文教提供數B試題評論。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（20日）進入第三天考試，上午第一節考數B，共有9萬9041人報考。得勝者文教提供數B試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教解題團指出，整份試題難度比去年稍微簡單，有利中上程度考生，預估數B五標，分別為頂標12級分、前標10級分、均標7級分、後標4級分、底標3級分。其中前標、均標預估比去年提高1級分，頂標、後標、底標則與去年一樣。

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「數B回來了！」全國高中學校教育產業工會數B解題團指出，今年試題難易適中且較去年簡單，基本觀念清晰者易得分，唯手寫題較難。整份試題維持一貫由易到難的傳統，難度漸增，單選題都是由易到中偏易，尤其第7題，強調單點透視的概念，是數B專屬單元，此題對於跨考生較為不利。

全中教指出，數B多選題難度也是由淺到深，僅有第12題較為困難，學生需要清楚瞭解公差概念，若考生願意嘗試推導公差應可答對，符合數B課綱理念想要建立的素養。混合題著重閱讀理解問題，不但跨單元也稍有難度，與以往數B混合題比較相對精彩，考生若能按照題目的順序處理，應可按部就班解開答案。

全國教師會數B解題團教師也說，數學B考題友善，生活化題型增加，有助考生重拾數學信心，整體難度比去年簡單，預估分數會提升。考題不乏跨科題，像是第10題考羽球比賽的數據分析，將數學與運動數據結合；第11題提到地球經緯度問題，將地理知識融入球面幾何，可促進跨科學習。

▼得勝者文教提供數B考題解答。點圖放大。（圖／得勝者文教提供，下圖同）