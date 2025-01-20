死囚黃麟凱終伏法！新北檢察長登門慰問王爸爸：真的辛苦了

▲新北檢察長郭永發（中）與犯保榮譽主委蔡鴻儒（右）慰問王爸爸（左） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

死囚黃麟凱2013年狠殺王姓女友和其母親，本月16日槍決伏法，王爸爸等了12年終於等到遲來正義，由於年節將至，甫上任新北地檢署檢察長郭永發今（20日）與新北犯保協會前往他住處慰問，致贈紅包15萬元、年菜等禮品，安慰並希望能放下懸著10幾年的心，日後好好過日子，王爸爸也感謝郭永發和大家的幫助。

17日接任新北地檢署檢察長的郭永發，與犯罪被害人保護協會新北分會主委陳榮傑等人到新北八里慰問妻女遭黃麟凱殺害的王爸爸。郭永發表示，剛接任新北地檢署的檢察長，加害人黃麟凱也槍決，再加上即將過年，因此前來慰問王爸爸「真的辛苦了」。

據了解，犯罪保護協會新北分會榮譽主委蔡鴻儒是海釣族餐廳業者，他跟妻子謝秀麗合捐10萬元，主委陳榮傑與分會捐5萬元；蔡鴻儒還加贈海鮮年菜、分會帶來米、油等物資；郭永發表示，犯保與被害人家屬一路相伴，法律諮詢和補償也都有幫忙，日後如有需要幫忙處理的，都請盡量說。王爸爸也謝謝郭永發和犯保的關心，大力握手感謝，也祝福郭永發步步高升，不忘感謝大家的幫忙，讓黃麟凱終伏法。

黃麟凱2013年性侵勒殺女友及母親，2017年遭判死刑定讞，囚禁12年後，在本月16日才槍決伏法，今（20日）上午11時許，黃麟凱遺體也在三峽火化場進行火化，王爸爸得知黃麟凱槍決，等到遲來正義，忍不住紅了眼眶，他也到靈骨塔上香告慰妻女，「可以放下了，一路好走。」

▼致贈15萬元慰問紅包 。（圖／記者陳以昇翻攝）