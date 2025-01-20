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嘉基長青園揉麵團做饅頭　與長者分享溫暖新年味

▲▼ 嘉基長青園長者手作千歲饅頭 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲長輩們看到蒸好的饅頭，提前嘗到溫暖的年味 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓長輩重溫早期過年準備糕點的氛圍，嘉義基督教醫院今日(20日)特別安排轄下長青園及長安園2個日照及長青園住宅約75位的長輩們，與巡迴傳愛的饅頭姐姐夫妻一起製作饅頭，讓長青園大廳飄著年味，猶如大家庭的過年氣氛，好不熱鬧！

▲▼ 嘉基長青園長者手作千歲饅頭 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 長輩們揉著麵團，享受回憶年節傳統做糕點的氛圍。（圖／嘉義基督教醫院提供）

來自台南，用饅頭傳愛長達10年的饅頭姐姐 (靳寶儀)、饅頭哥哥 (林波)夫妻一現身，長輩們熱烈表示：「我有中式烘培證照，做饅頭我有經驗，都會做給教會的教友吃，要手工揉出來的才好吃，我也教同桌怎麼揉，大家一起做很有趣！」，日照長輩阿市阿姨在製作過程開心的分享，當起饅頭夫妻稱職的小幫手，長輩們在年前齊聚一起製作饅頭，並且用等待饅頭完成的時間，分享彼此的人生故事現場歡笑聲不斷，互動熱絡。

▲▼ 嘉基長青園長者手作千歲饅頭 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 饅頭姐姐夫婦抵達長青園，和長輩們互動熱烈。（圖／嘉義基督教醫院提供）

饅頭出籠的時刻，更是讓爺爺奶奶目不轉睛，長輩們拿到熱騰騰饅頭，紛紛豎起大拇指說還是自己做的真材實料、口感Q彈，臉上盡是滿滿成就感。

▲▼ 嘉基長青園長者手作千歲饅頭 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 做饅頭一把罩的長輩也當起小幫手，熱心協助其他長輩們。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「饅頭姐姐」夫婦也分享，他們開著滿載製作饅頭的食材及器具的小貨車，平日就以車為床，用饅頭到台灣各大學校、社福機構和弱勢團體分享已10年，足跡遍及全台各鄉鎮，這樣的善舉讓在場長輩直呼「太不容易了！」、「好人有好報！」。

▲▼ 嘉基長青園長者手作千歲饅頭 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 做饅頭一把罩的長輩也當起小幫手，熱心協助其他長輩們。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院長照服務發展中心曾麗吟副主任表示，非常感謝饅頭姊姊夫婦，特別在年前抵達長青園園區，透過作饅頭的活動，不僅讓長輩忘記年齡，製作饅頭的過程也融入手腳肌力、手眼協調和腦力思考等，現場長輩們更享受著重溫早期過年時一家人圍著作糕點年菜的氛圍，濃濃的年味讓長輩樂開懷。

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