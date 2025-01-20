第三屆《小網紅大夢想》短片選拔　全國小網紅啟動實現世界公民大夢想

▲ 第三屆《小網紅 大夢想》短片選拔頒獎典禮大合照。（圖／世新大學提供）

台北訊

「世界公民台灣起飛」系列活動主辦的第三屆《小網紅 大夢想》短片選拔於1月19日下午假新北市政府603大禮堂正式揭幕。本屆活動吸引來自金門、高雄及花蓮等地的小網紅們齊聚一堂，透過以聯合國永續發展目標（SDGs）為主題的創意短片，展現新世代對永續發展的關注與實踐。

激勵新世代，培養永續素養

[廣告]請繼續往下閱讀...

本活動旨在引導高中、國中、小學及幼兒園學生透過觀察、體驗、操作、紀錄及報導等方式，將永續素養的學習歷程以短片形式呈現，並上傳至個人影音媒體頻道。透過此過程，學生不僅能提升學習動力，還能培養創造力與分享能力，同時引導社群媒體關注永續發展議題，逐步形塑積極的媒體環境。

台灣尤努斯基金會蔡慧玲董事長於開幕致詞時表示：「參賽者們的作品不僅是個人創意的展現，更是一種社會關懷的具體實踐。」此外，聯合主辦單位新北市教育局石玉森督學特別提到，教育部自2019年出版永續發展教育手冊，希望透過基礎教育深化永續理念，使之內化為孩子們的生活態度與行動力。

▲ 左起 大會主席朱騏、世新大學校長陳清河、法鼓文理學院校長陳定銘、新北市莒光國小校長林義祥。（圖／世新大學提供）

評審團專業領航，媒體素養育才

評審團主席、世新大學校長陳清河教授在會中強調：「媒體素養教育是創造與分享能力的起點，孩子們可以藉此培養評估資訊及解讀資訊的能力，進一步掌握尋求與獲取資訊的技巧。」本屆參賽作品主題多元、創意盎然，充分展現了學子們對永續議題的深刻理解與個人表達力。

世界公民，讓台灣發聲

活動大會主席朱騏表示：「透過新媒體與世界公民理念的結合，我們不僅能促進社會對永續發展的理解，更能讓台灣的具體實踐成果被世界看見。」他期望，這些來自各地的創意短片能成為傳播永續發展理念的重要媒介，為全球觀眾帶來啟發。聯合主辦單位華少基金會魏名聰董事長也分享去年於日本沖繩舉辦的30國SDGs青年領袖論壇的經驗，勉勵在場的所以青少年嘗試探索未來擁抱全世界。

多方支持，共創未來

本次活動獲得多位貴賓的支持與參與，包括法鼓文理學院校長陳定銘、新北市莒光國小校長林義祥、花蓮縣馬遠國小校長呂國良、新北市十分國小校長利一奇以及新北市中小學家長協會梁子緒榮譽理事長等。此外，協辦單位心之谷永續教育園區創辦人文蓓蓓也特別到場致意，彰顯了全國各界對永續教育的重視與推動。透過《小網紅 大夢想》短片選拔賽的成功舉辦，不僅深化了學生對永續發展的認識，更為推動媒體素養與創新教育提供了重要的契機。期待未來更多年輕世代參與，共同攜手迎向實現世界公民的大夢想！

新聞聯絡人：王君鈞 0939500627