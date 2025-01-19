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保時捷女國道「沒油刁車」拒拖吊等送油　慘遭判刑下場曝光！

▲▼保時捷沒油刁國道　「怕車拖壞」女駕駛拒拖車僵在車陣中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲保時捷沒油刁國道「怕車拖壞」，女駕駛拒拖車僵在車陣中。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

桃園50歲羅姓女子開著保時捷上國道，卻因「沒油」熄火拋錨，卡在車道中央，但她嫌拖吊費用過高、擔心愛車因拖吊受損，竟無視警方規勸，非要等親友送油到場，事後遭員警開單舉發違規，這才發現她謊報身分。新竹地院調查後，認為羅女拒絕配合拖吊對道路交通安全危害甚鉅，依公共危險、偽造文書罪判處6個月。

判決指出，羅女去年5月12日晚間9時47分許駕駛保時捷，行經國道1號北上77K湖口路段處，因油料耗盡熄火，導致車輛停駛在中線車道上，國道警方獲報後，於10時28分許抵達現場，告知羅女車輛不得停放在車道上、配合拖吊，因國道是高速、封閉型態道路，當天下雨、該路段沒有照明，可能發生追撞事故，造成用路人安全之虞，且車輛拋錨已經造成回堵數公里。

羅女因不滿拖吊業者收費過高，又想要避免保時捷因拖吊受損，即使國道警方勸導「近半個小時」仍拒絕配合，堅持要等親友於當晚10時53分許送油到現場幫她加油，才於10時59分開車離去，前後佔據車道長達1小時多。另外，羅女遭警方舉發開單，又未經授權或同意，冒用妹妹的身分，謊報身分證號、出生年月日並簽名。

▲▼保時捷沒油刁國道　「怕車拖壞」女駕駛拒拖車僵在車陣中。（圖／記者陳凱力翻攝）

對此，羅女矢口否認犯行，辯稱「交通大隊說可以給我一小時的時間」，妹妹男友已經送油過來，拖吊業者想就地起價，原本1500元，之後又暴漲到3000至5000元，因為自己身上剛好有妹妹的證件，就將妹妹的身分證字號報給警員，「我當時一時緊張才報錯」。

檢方起訴認為，羅女明知車輛佔用國道車道，對其他用路人有高度風險，並已造成車流回堵，仍因想避免車輛因拖吊受損、拒絕拖吊移車，加上冒用妹妹身分偽簽，依據警方職務報告、隨身密錄器錄影以及高公局監視器影像截圖和證人（羅妹、警員）證詞，認定羅女因自身疏失導致車輛拋錨，為一己之私占停駛長達1小時12分，將個人利益置於公眾往來安全之上，又冒用他人身分簽收罰單，法紀意識薄弱、不易輕縱。

法官調查後認為，羅女車輛拋錨占用車道，後方未依規放置警告標示，不聽從警察勸導、拒絕配合拖吊，對道路交通安全危害甚鉅，又隱匿身分逃避處罰，冒用妹妹名義，損害妹妹、警察及交通機關裁罰稽查正確性，所為均屬不該，考量其犯後態度、動機、智識程度等，依公共危險處有期徒刑5月、偽造文書處2月，應執行6月，可易科罰金18萬元。全案可上訴。

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關鍵字：

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