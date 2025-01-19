男元旦心肌梗塞復發！醫打通血管拆彈搶命　住院18天回家過年

▲吳先生心肌梗塞復發，住院18天後，昨日康復回家過年。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄長庚醫院今年起接管高雄市立大同醫院，並於元旦零時啟動24小時心導管、接生與兒科急診服務。一名58歲男子曾接受過心導管手術，在元旦當日洗腎時，出現胸悶、噁心嘔吐症狀，被送往大同醫院急診，經醫師診斷為急性心肌梗塞再發，經過手術打通血管後，昨(18日)已順利出院，這也新團隊成立首日即完成長庚大同第一例緊急心導管治療，別具意義。

58歲吳先生患有糖尿病併視網膜病變，已造成失明、腎衰竭接受規則洗腎。幾個月前，吳先生發生過一次急性心肌梗塞並接受過心導管手術住院治療。但近期吳先生又開始出現胸悶、端坐呼吸等症狀，1月1日在診所洗腎時發作，嚴重合併有噁心嘔吐的狀況，於當日下午4點被送至大同醫院急診就醫。

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急診醫師檢查發現，心電圖有異常ST段上升、肺部積水、血壓偏低以及心肌酵素飆高，顯示急性心肌梗塞再發，因此緊急會診心臟內科，經和吳先生及家人討論後，決定啟動緊急心導管。心臟內科團隊接到通知後，即時到院執行冠狀動脈攝影。

操作時發現，吳先生的左主幹及左前降支冠狀動脈，發生嚴重的支架內再狹窄，值班執行心導管手術的馮文翰醫師隨即先幫吳先生裝置主動脈幫浦改善血壓，並使用塗藥氣球導管重新將血管打通，順利於新團隊成立首日即成功完成長庚大同第一例緊急心導管治療。

治療後吳先生的血壓恢復正常，症狀改善，術後入住加護病房，3天後便順利地移除主動脈幫浦，於1月6日轉普通病房，1月18日出院。吳先生住院期間發現同時具肺炎及血糖控制不良，心臟內科團隊啟動心肌梗塞後復健及糖尿病的衛教，幫助吳先生出院後仍能得到完善延續性的治療。

▲大同醫院心臟內科主任劉文浩。（圖／記者許宥孺翻攝）

大同醫院心臟內科主任劉文浩指出，糖尿病合併腎衰竭接受規則洗腎是發生心肌梗塞的高風險族群，這些病人發生心肌梗塞的表現可能是非典型的心絞痛症狀，不論是病人或是醫師都更需要提高警覺。冠狀動脈左主幹合併多條血管狹窄接受冠狀動脈介入性治療是屬高風險醫療，需要有經驗的專業團隊密切合作，術後其危險因子包括三高的控制也是非常重要，甚至影響病人的預後。

高雄長庚心臟內科主任陳永隆主任補充，長庚大同心臟內科團隊是由原高醫大同部分留任的醫護人員，再加入超過10位以上的高雄長庚資深醫師所組成，新團隊正式承接前，密集與留任同仁進行業務交流討論，這是長庚大同心臟內科團隊能夠在醫療服務合作計畫啟動首日即快速上手、無縫銜接高風險緊急心導管處置的關鍵因素。

▲大同醫院心臟內科團隊組成第一天即執行首例心導管手術。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄長庚院長林孟志指出，長庚自元旦零時啟動後就提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務。至目前為止，成功執行3例ST段上升心肌梗塞緊急冠狀動脈介入性治療、19例冠狀動脈介入性治療及13例洗腎病人動靜脈廔管血管成型術，1例下肢動脈血管阻塞血管疏通。