蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困　驚悚場面曝

記者吳奕靖／高雄報導

一輛蝦皮物流車在國道發生車禍，因為不明原因撞擊分向桿後，車頭幾近全毀還懸空，駕駛還受困車頭內，隨時都有可能掉下，還好及時被救了出來。

▲一輛蝦皮物流車自撞，造成貨物掉落國道下，同時散落一地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在今天（19日）凌晨2時26分左右，34歲的盧姓駕駛蝦皮物流車行經國道10號西向2.2公里鼎金系統路段，不明原因撞擊分向桿及槽化線分向設施，車頭爛毀還懸空，駕駛一度受困，露出一截手，畫面相當驚險；另外，車上貨物掉落到國道底下，整個散落一地，現場非常凌亂，導致其他2部車輛因為輾壓掉落物而發生車禍。詳細肇因尚待調查釐清。

▲一輛蝦皮物流車自撞，造成貨物掉落國道下，同時散落一地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛蝦皮物流車自撞，駕駛受困車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車禍現場在凌晨4時25分排除，全線恢復通車，詳細肇因尚待調查釐清。整起車禍的畫面也被po到臉書《快樂運轉手》社團當中，有網友就質疑是不是「開到睡著吧！送蝦皮的幾乎都沒有再睡，每台都嚴重超時」，也有人呼應「跑車基本都是12小時起跳才賺得到錢，有時候跑24小時也不是沒有，超時、疲勞加上時間壓力，有些都不敢休息，時間超過又要扣錢，司機為了養家糊口，不丟了飯碗，只能任由公司了」。有網友懷疑是「疲勞駕駛」，呼籲「年關近了，切記不要趕啊」。