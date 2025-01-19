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重申台灣問題慎重處理　人民日報鐘聲：習川通話推動中美良好開局

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲陸官媒《人民日報》重要評論「鐘聲」重申美國要慎重處理台灣問題，強調習川通話為中美注入良好開局。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平17日應約應約同美國當選總統川普通話，受到國際高度關注。大陸官媒《人民日報》重要評論欄目「鐘聲」今（19）日發表評論文章一開始指出，「習川」通話是良好開局，為中美關係注入信心。目前，雙方存在的一些問題，要從戰略高度和長遠角度把握和處理雙邊關係，加強對話溝通、妥善管控分歧，並且重申「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，美方務必慎重處理。」

文章稱，1月17日，習近平主席應約同美國當選總統川普通電話。習近平強調中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，闡述發展中美關係的原則，表示願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。川普表示很珍視同習主席的偉大關係，希望繼續保持對話溝通，期待盡快同習主席見面。

文章表示，兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。這次受到國際社會廣泛關注的通話，為推動實現中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心。

文章又說，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，從中美兩國老一輩領導人實現「跨越太平洋的握手」，到兩國建交被稱為「改變國際戰略格局最引人注目的重大事件」，再到今日人們認為「要實現一個穩定的21世紀，中美必須攜手合作」，中美積極互動向來被寄予厚望。

文章指出，中方對美政策一以貫之，就是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。當前，中美兩國都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活，需要雙方相向而行，推動雙邊關係穩定、健康、可持續發展。上世紀70年代中美關係實現「破冰」，共同利益就是最大的黏合劑。經過46年的發展，中美關係已經變成你中有我、我中有你的利益共同體。

不過文章亦稱，中美關係中存在的一些問題，是雙方利益深度融合帶來的成長的煩惱，成長的煩惱需要在成長中化解，而不應該導致雙方產生錯誤的戰略認知。在當前國際形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。中美經貿關係本質上是互利共贏的。不斷開拓兩國經貿的增長機遇，讓經濟往來「毛細血管」更加通暢，將為雙方實現更大的合作共贏增添動力。

文章進一步稱，中美是兩個大國，國情不同，有一些分歧很正常，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。過去4年，雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢復和新建了20多個溝通機制，在不少領域取得了積極成果，充分證明合作比摩擦好，對話比對抗好。

文章也再次強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，美方務必慎重處理。遏制打壓阻擋不了中國的發展，還會損害美方利益。中美雙方應以求同存異的遠見和定力妥處分歧，為雙邊關係未來發展打下良好基礎。

最後文章說，中美從戰略高度和長遠角度把握和處理雙邊關係，以「同球共濟」的精神為世界團結髮揮積極作用，加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，將為動蕩不安的世界帶來更多確定性。
 

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