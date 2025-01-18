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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野黨大砍政府媒宣費　管碧玲：海洋的聲音將被封存

▲▼海委會主委管碧玲陪同行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院近日討論114年度中央政府總預算案，17日先通過通案刪除939億7500萬元部分，預計下周會繼續討論各部會的刪減事項。海洋委員會主委管碧玲18日透過臉書指出，立法院昨日的表決令人震撼，尤其看到海委會媒體宣導的經費被刪減60%，「眼前浮現的，是受傷的鯨豚、死亡的海龜，這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱」。如果20日要表決國民黨「媒宣經費全刪」的提案，海洋的聲音沒有出口，將被封存。

管碧玲說，立法院昨日的表決令人震撼，「我站在電視機前看轉播，心頭像被巨石壓著，每一口氣都像吸不到底一樣難受」，尤其看到海委會媒體宣導的經費被刪減60%，眼前浮現的，是受傷的鯨豚、死亡的海龜，這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱。

「沒想到傍晚傳來，週一將要表決的國民黨提案，媒宣經費不是刪60%而是全刪！」管碧玲表示，如果通過，海洋的聲音沒有出口，將被封存。而就她所知，目前所知的訊息是，國民黨的提案將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除。

管碧玲直言，如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由。政府用一滴甘霖都不給的懲罰，報復台灣媒體的政論自由；媒宣全刪，像一條鞭子抽在台灣媒體產業的肉身，讓他們皮綻肉開，告訴他們「不可能給你錢，讓你天天在罵我」，這正是媒宣經費全刪背後的氛圍。

「媒體應該呈現多元的聲音，如果媒體只是一面倒，民主也緣木求魚。」管碧玲說，媒體的多元在西方民主國家，比較多是展現在內部的民主化，也就是單一的媒體會傾向於衡平的呈現不同的聲音，但是台灣媒體發展的歷史使然，新聞自由展現的是外部民主化的現象，單一的媒體，政治的意象明顯，成為台灣媒體的特質。

管碧玲說，之所以如此，是因為民主發展的歷史使然，威權時代受保護的媒體與反威權應運而生的媒體，在不同的歷史進程中出現，讓個別的媒體，成為不同歷史階段的產物，造成個別媒體的體質較具有內部的統一性，而非內部的民主化。

「但是，台灣民主充分展現在整體的媒體生態，台灣的媒體百花齊放。」管碧玲說，台灣媒體的整體生態顯示的是百花齊放的多元聲音，不同的政治立場，分別都有不同的媒體結構來代表，眾聲喧嘩，對立的聲音震耳欲聾，自由的撞擊、耀動，這就是所謂的媒體生態外部民主化。

管碧玲指出，台灣的媒體聲音是多元的，新聞自由是展現在外部民主化的生態結構中；也因此，台灣的媒體自由度的表現，在全球的評比，仍然名列前茅。

管碧玲直言，國民黨提案將媒宣經費全刪，無疑是讓台灣媒體產業，喪失維生的基本營養，產業的生機被嚴重打擊，這個報復與懲罰，重擊在全球表現優良的台灣媒體產業，對不應該伸出權力之手的領域，動用權力的尖爪，「國民黨提案如果通過，將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁」。

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