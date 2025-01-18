在野黨大砍政府媒宣費　管碧玲：海洋的聲音將被封存

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院近日討論114年度中央政府總預算案，17日先通過通案刪除939億7500萬元部分，預計下周會繼續討論各部會的刪減事項。海洋委員會主委管碧玲18日透過臉書指出，立法院昨日的表決令人震撼，尤其看到海委會媒體宣導的經費被刪減60%，「眼前浮現的，是受傷的鯨豚、死亡的海龜，這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱」。如果20日要表決國民黨「媒宣經費全刪」的提案，海洋的聲音沒有出口，將被封存。

管碧玲說，立法院昨日的表決令人震撼，「我站在電視機前看轉播，心頭像被巨石壓著，每一口氣都像吸不到底一樣難受」，尤其看到海委會媒體宣導的經費被刪減60%，眼前浮現的，是受傷的鯨豚、死亡的海龜，這些海洋的傷痕，呼喊的聲音將更微弱。

「沒想到傍晚傳來，週一將要表決的國民黨提案，媒宣經費不是刪60%而是全刪！」管碧玲表示，如果通過，海洋的聲音沒有出口，將被封存。而就她所知，目前所知的訊息是，國民黨的提案將留下海巡署、警政署的媒宣經費，其餘整個政府的媒宣經費都全數刪除。

管碧玲直言，如果表決通過，國會封存的，將是台灣的新聞自由。政府用一滴甘霖都不給的懲罰，報復台灣媒體的政論自由；媒宣全刪，像一條鞭子抽在台灣媒體產業的肉身，讓他們皮綻肉開，告訴他們「不可能給你錢，讓你天天在罵我」，這正是媒宣經費全刪背後的氛圍。

「媒體應該呈現多元的聲音，如果媒體只是一面倒，民主也緣木求魚。」管碧玲說，媒體的多元在西方民主國家，比較多是展現在內部的民主化，也就是單一的媒體會傾向於衡平的呈現不同的聲音，但是台灣媒體發展的歷史使然，新聞自由展現的是外部民主化的現象，單一的媒體，政治的意象明顯，成為台灣媒體的特質。

管碧玲說，之所以如此，是因為民主發展的歷史使然，威權時代受保護的媒體與反威權應運而生的媒體，在不同的歷史進程中出現，讓個別的媒體，成為不同歷史階段的產物，造成個別媒體的體質較具有內部的統一性，而非內部的民主化。

「但是，台灣民主充分展現在整體的媒體生態，台灣的媒體百花齊放。」管碧玲說，台灣媒體的整體生態顯示的是百花齊放的多元聲音，不同的政治立場，分別都有不同的媒體結構來代表，眾聲喧嘩，對立的聲音震耳欲聾，自由的撞擊、耀動，這就是所謂的媒體生態外部民主化。

管碧玲指出，台灣的媒體聲音是多元的，新聞自由是展現在外部民主化的生態結構中；也因此，台灣的媒體自由度的表現，在全球的評比，仍然名列前茅。

管碧玲直言，國民黨提案將媒宣經費全刪，無疑是讓台灣媒體產業，喪失維生的基本營養，產業的生機被嚴重打擊，這個報復與懲罰，重擊在全球表現優良的台灣媒體產業，對不應該伸出權力之手的領域，動用權力的尖爪，「國民黨提案如果通過，將成為台灣新聞自由發展史上，最黑暗的一頁」。