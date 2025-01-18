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號稱「世界第一高橋」　貴州「花江峽谷大橋」合龍

▲▼號稱「世界第一高橋」　貴州「花江峽谷大橋」合龍。（圖／翻攝新華社）

▲花江峽谷大橋。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

號稱「世界第一高橋」的貴州六安「花江峽谷大橋」17日成功合龍，預計今年下半年具備通車條件。

根據新華社報導，該橋位於多山的貴州境內，地處安順市關嶺布依族苗族自治縣與黔西南布依族苗族自治州貞豐縣交界處，是全長2890公尺、主跨1420公尺的鋼桁梁懸索橋。

該橋從橋面至水面的高度為625公尺，建成後將超越杭瑞高速公路上的北盤江大橋，成為新的世界第一高橋。

▲▼號稱「世界第一高橋」　貴州「花江峽谷大橋」合龍。（圖／翻攝新華社）

承建單位貴州橋梁集團第三分公司總工程師、六安8標項目經理吳朝明表示，大橋橫跨北盤江，山高谷深，不具備垂直運輸條件，為了完成鋼桁梁吊裝，他們配備了目前世界最大跨度的纜吊系統，「整個纜吊系統由運輸、吊裝、智慧監控等系統組成，有效解決了吊裝跨徑大、吊裝重量重等技術難題。」

報導提到，作為中國唯一沒有平原的省份，長期以來，複雜的地理條件阻隔著貴州與外界以及省內各地間的聯繫。為此，近年來，當地已經在126萬個山頭間建造了3萬多座橋梁，目前全世界前100座高橋，有近一半都位於貴州。

此外，貴州高速公路通車里程突破9000公里，整個公路總里程超過22萬公里。貴州省交通運輸廳相關負責人表示，得益於高速公路的大規模建設，貴州拉近了與鄰近省份、與全國主要經濟圈的時空距離，有力支撐經濟社會發展。

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