東森購物限時獨家！adidas探索4.0防水高性能外套新年優惠開搶

▲東森購物推出全新「adidas探索4.0防水高性能外套」組合，以破天荒狂降2,000元的優惠價震撼登場，18日凌晨00:00東森購物47頻道限時開搶。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

隨著寒流來襲與農曆新年即將到來，東森購物特別推出全新adidas探索4.0防水高性能外套組合，以年度最殺優惠價2,000元震撼登場。今晚(18日)凌晨0時，東森購物47頻道將限時開搶，並加碼送出限量豪禮。

這款adidas明星級防水高性能外套，以高規格的防水與透氣技術設計，無論是寒冬的濕冷天氣，還是運動、通勤、年節外出，都能給您最舒適的穿著體驗。同時，它的百搭剪裁也能輕鬆融入任何造型，無論您是喜歡潮流運動風還是低調簡約風，都能展現時尚魅力。

原價4,999元，限時狂降2,000元

原價4,999元的外套，活動期間限時下殺2,000元，ESV價價僅需2,999元！還能再享50%東森幣回饋，等於再省下一半金額！這樣史詩級的品牌優惠，不僅能讓您輕鬆擁有高品質商品，更能讓荷包毫無壓力。

▲下單購買全新adidas探索4.0防水高性能外套，加碼贈送adidas艾非爾隨行包透氣網袋背包。

購買活動外套還加碼贈送adidas艾非爾隨行包透氣網袋背包！這款包包輕巧耐用，無論是裝運動裝備、旅行用品，還是日常通勤都十分實用。一包多用，兼具時尚與功能性，僅限本檔節目購買才能獲得，數量有限，手慢無！

新年意味著嶄新的開始，為自己添購一件兼具實用性與時尚感的品牌外套，不僅是寒冬裡的溫暖陪伴，更象徵新的一年好運加持。東森購物用最具誠意的價格與活動，讓每一位顧客都能感受到購物的驚喜與幸福感。

▲全新adidas探索4.0防水高性能外套，專為應對寒冷與濕冷天氣而設計。

趕緊鎖定1月18日凌晨00:00，東森購物47頻道限時開搶。新年時尚大作戰，就從adidas探索4.0防水高性能外套開始，這樣的好康錯過絕對不再有！東森購物陪您暖心又暖身，共同迎接更美好、更有型的新一年！！