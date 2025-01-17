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大陸 大陸焦點 特派現場

陸南方海灘驚現大量棕色「野生史萊姆」　赤潮爆發難以人工清除

▲大陸南方海灘出現有害赤潮。（圖／翻攝環球網）

▲大陸南方海灘出現有害赤潮。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣州、深圳等地的民眾及遊客近期前往海邊時發現，海灘上出現一種顏色為棕色的奇怪「生物」，從外觀上看起來像是珍奶裡的「珍珠」，也有遊客稱其為「野生史萊姆」，一顆顆透明球狀物體，有的漂浮在海裡，有的則分佈在沙灘上，引起輿論熱議。

▲大陸南方海灘出現有害赤潮。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，近期，海南海口、廣東多個沿海城市出現赤潮現象。根據自然資源部南海預報減災中心發佈的消息，本次赤潮已涉及廣州、深圳、珠海、東莞、江門、陽江等城市，多地發佈了提醒。

專家鑑定後表示，這些「棕色不明生物」屬於球形棕囊藻，在短時間內大量繁殖，形成棕囊藻赤潮。廣州生態環境局解釋稱，「赤潮又稱紅潮（red tide），是一種自然現象，是海洋中的浮游生物（藻類為主）爆發性增殖，導致海水變色，在沿海地區比較常見。」

▲大陸南方海灘出現有害赤潮。（圖／翻攝環球網）

根據大陸《赤潮災害應急預案》顯示，赤潮可以分為有毒赤潮、有害赤潮和其他赤潮三類型，球形棕囊藻是一種有害赤潮肇事種，當球形棕囊藻赤潮爆發後，很難通過人工方式清除，一般做法是等待其自然消亡。

公開資訊顯示，球形棕囊藻喜歡攝氏20度左右的水溫，是多糖組成的透明膠質。根據深圳市海洋發展研究促進中心表示，球形棕囊藻赤潮屬於自然生態現象，是常發的赤潮種類之一，多發於福建、廣東、廣西及海南近岸海域。

▲大陸南方海灘出現有害赤潮。（圖／翻攝環球網）

對此，廣州生態環境局提醒，球形棕囊藻赤潮對人類沒有直接危害，主要是對魚類養殖的影響，但過敏體質的人在游泳、嬉戲中接觸到球形棕囊藻及其釋放的有害物質，可能引起皮膚過敏、瘙癢等不適症狀，對人體的皮膚健康造成損害。

珠海市海洋發展局也強調，藻類可能攜帶很多肉眼無法看見的病菌，容易造成感染或引發過敏等身體不適症狀，請勿在赤潮發生區域，進行捕撈、游泳等活動，「市民如在海邊發現囊體，尤其是破碎狀態的囊體或者發現海面出現泡沫，請不要下水或垂釣。」

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