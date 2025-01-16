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癌患治療新希望！　慈院與美AbVision簽訂「攻克癌症備忘錄」

▲花蓮慈院林欣榮院長（右四）與AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士（右三）代表雙方簽訂合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長（右四）與AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士（右三）代表雙方簽訂合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年1月13日，花蓮慈濟醫院1月13日與美國AbVision公司及台灣愛維盛有限公司正式簽署「攻克癌症」合作備忘錄。而花蓮慈濟醫院也是AbVision在台灣第一家合作的醫學中心。簽約儀式由中華民國血液病學會理事長柯博升醫師及先勁智能王毓棻執行長共同見證。

為了讓目前最先進的癌症治療方式－「CAR-T」技術在台灣落地，AbVision在台灣創辦了愛維盛公司，將把美國AbVision公司的CAR-T生產技術引進，並陸續與台灣各醫學中心合作並進行臨床試驗申請。花蓮慈濟醫院在亞洲骨髓移植的成就，以及近兩年執行CAR-T免疫細胞治療成功的經驗，成為AbVision公司在台灣的合作首選。

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▲花蓮慈院林欣榮院長（右四）與AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士（右三）代表雙方簽訂合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

AbVision執行長閻國臣博士通過視訊表示，秉持慈濟的「大愛」精神，以及AbVision的初心讓癌症患者能夠接受全球最前沿且最有效的治療。

花蓮慈院林欣榮院長表示，慈濟醫院卓越的醫療體系結合AbVision的領先技術，將為癌症患者帶來嶄新的治療希望，尤其在腦癌與血癌的治療領域有望取得重大突破。林院長分享治療惡性腦瘤的研究，團隊已經開發了Cerebraca® Wafer腦瘤抗癌貼片。未來希望結合各界力量，持續開發更好也更便宜的新療法，降低病人的負擔。因此除了為台灣引進CAR-T生產技術，雙方也會針對惡性腦瘤開發新一代的腦瘤標靶抗體，此計畫將由慈濟創新研發中心副技術長劉靜安博士接手執行。

▲花蓮慈院林欣榮院長（右四）與AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士（右三）代表雙方簽訂合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院細胞治療中心李啟誠主任表示，我們的目標不僅是治療癌症，更是幫助病人與家庭重拾希望與笑容。

AbVision執行長閻國臣博士通過視訊致詞表示，這份備忘錄的簽署，標誌著花蓮慈濟醫院與AbVision在台灣共同推動CAR-T免疫細胞療法與癌症疫苗療法，邁出了關鍵的一步。AbVision將秉持慈濟的「大愛」精神，並結合開發新藥與治癒疾病的初心「Cure the Incurable」，讓癌症患者能夠接受全球最前沿且最有效的治療。

▲花蓮慈院林欣榮院長（右四）與AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士（右三）代表雙方簽訂合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長表示，慈院卓越的醫療體系結合AbVision的領先技術，將為癌症患者帶來嶄新的治療希望，尤其在腦癌與血癌的治療領域有望取得重大突破。

AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士則對慈濟常年的慈悲善行始終心懷敬意與感恩，每當遭遇天災，慈濟人總是第一時間挺身而出，排憂解難，帶來希望，這份無私的大愛令他由衷敬佩，「慈悲為懷，濟世救人」，不僅是慈濟的核心精神，也是AbVision始終秉持的信念。此次與慈濟的合作，就是想結合AbVision在矽谷開發出最先進的醫療科技與慈濟卓越的醫療體系，共同實踐「慈悲為懷，濟世救人」的大愛精神。陳長欣博士說，「攻克癌症」就是慈濟與愛維盛的共同願景，也是我們對癌症病人的莊嚴承諾。

▲花蓮慈院林欣榮院長（右四）與AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士（右三）代表雙方簽訂合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

AbVision營運長及台灣愛維盛執行長陳長欣博士表示，「攻克癌症」就是慈濟與愛維盛的共同願景，也是我們對癌症病人的莊嚴承諾。

花蓮慈院細胞治療中心李啟誠主任表示，花蓮醫院應用CAR-T治療血液惡性腫瘤的成功，是我們有信心推動CAR-T細胞治療的原因，而花蓮慈院20年前就是第一家建立GTP實驗室的醫學中心，當時的主要推手就是林欣榮院長。接下來透過團隊的努力與實力，有信心將CAR-T技術進一步在台灣落實，並且將CAR-T細胞療法拓展至自體免疫疾病及惡性腦瘤等領域。這次合作是國際尖端技術與台灣醫療資源結合的典範。我們的目標不僅是治療癌症，更是幫助病人與家庭重拾希望與笑容。


 

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