在宅急症照護今年擴大！第2季將納入安寧個案「給付也要拉高」

▲健保署長石崇良出席北醫大體系在宅醫療成果記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署去年7月1日啟動「在宅急症照護試辦計畫」，讓行動不便、失能民眾可以在家接受「感染」急症治療，健保署長石崇良今（17）日表示，今年會編列更多預算並擴大適用對象，預計第2季要納入「安寧病人」，若有其他急性狀況可在家照護。此外，健保署今年1月起也要把相關給付拉高，「每日護理費」在假日出勤加成20%，颱風假出勤更加成50%。

北醫大體系今日於萬芳醫院舉辦記者會分享參與健保署推動「在宅住院」成果。石崇良致詞表示，台灣在今年就要邁入超高齡社會，統計有15%到16%的高齡長者會失能，除了行動不便之外，可能在就醫上也會產生一些困難。

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石崇良指出，統計失能的長者到醫院住院最主要的原因有3個，分別是泌尿道發炎、肺炎以及軟組織感染，這3項占比可達80%，但其實這些常見感染問題，治療相對單純且標準化，主要就是抗生素的控制。

石崇良表示，為了避免老人家因為這些感染而動輒住院，尤其像現在這種天氣冷，出門困難，家屬照顧也非常辛苦，健保署從去年7月1日開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，搭配遠距醫療科技將醫院的照顧搬到家裡，約有700多個團隊、近4000名醫護人員投入社區協助照護，去年全國有將近1300名病患參與這樣的「在家住院」。

石崇良現場也宣布今年將繼續擴大這項計畫，編列更多預算，讓需要者使用得到，除了原來模式之外也會擴大適用對象，也把相關給付拉高。

在擴大對象部分，石崇良說，今年規劃要將安寧病患照護全面納入，除了現在已經涵蓋的感染問題，更要擴大到其他各項急性狀況，讓安寧患者可以多留在家中接受照顧，減少家庭的負擔。這項計畫預計年後公布，並且在今年第二季上路實施。

在給付部分，石崇良提到，像去年颱風期間，護理人員依然堅守崗位，今年1月1日起，在颱風假期間出勤的每日護理費津貼將提高50%；假日出勤則增加20%，以感謝護理人員的辛勞。