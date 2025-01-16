更保董監事聯席會議　盛大規劃80周年慶暨年貨大街

▲臺灣更生保護會舉行第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席臨時會議。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」在12月間舉行第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席臨時會議，會議中的重點是討論本月初於台中市舉行的「更生八十保護成果展暨年貨大街」的籌備狀況；此外，會議中也針對更保會產活化進行審查討論，讓更保80周年更加有活力。

12月26日於高等檢察署第一會議室舉行的「臺灣更生保護會第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席臨時會議」，與會人員包含更保董事長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧、常務監察人辜儀芳、以及各位常務董事及董事、各位監察人、各位顧問及更保團隊。

會中討論的重點即為1月4日將於台中市「交六廣場」舉行的「更生八十保護成果展暨年貨大街」籌備狀況，張斗輝報告時指出，本次將是更保歷年來規模最盛大的活動，屆時行政院院長卓榮泰及相關部會長官均蒞臨指導，也請各位董事及監察人共襄盛舉，更感謝各董監事慷慨解囊預購商品或主動捐贈摸彩品，讓活動精彩可期，歡迎各董監事活動當日蒞臨現場感受年節氣氛，給予更生朋友更實際支持。最後祝福大家新年快樂、身體健康。

會議也進行一項追認案－113年度參與更生保護工作有功人士表揚獎勵名冊，以及兩項都市更新審查案－臺北市萬華區成都路117號不動產第三次公開標售案及臺北市大安區龍泉路二小段669號土地公辦都市更新案。其中成都路會產前2次未能順利完成標售，為降低更保承擔公共安全潛在風險，儘早處理該處會產仍是更保相當重要議題，依更保第7次資產活化專案小組會議決議，將提出第3次標售議案。至於以及師大路105巷會產公辦都更案，均需提請董事會決議後，陳報法務部核定。