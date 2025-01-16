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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆地檢績效佳成績好　檢察總長邢泰釗親赴基隆為檢察官加油打氣

▲▼檢察總長邢泰釗到基隆地檢署參加檢察官會議，頒贈獎座給基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▲檢察總長邢泰釗（右）到基隆地檢署參加檢察官會議，並表揚基隆地檢署檢察長李嘉明（左）。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆地檢署檢察長李嘉明上任後，帶領基隆地檢署在緝毒、打詐、肅貪等各方面，都繳出漂亮的成績單。為了表示對基隆地檢署檢察團隊的鼓勵，檢察總長邢泰釗特別到基隆地檢參加檢察官會議，並期許基隆地檢署繼續努力，再創佳績。

基隆地檢署在檢察長李嘉明上任後，發揮團隊辦案精神，致力發現真實，打擊不法，在緝毒部分，以基隆地檢為核心結合緝毒友軍，破獲毒梟集團勾串港區人員走私大麻，攔阻合計 350 餘公斤大麻毒品流竄入臺，亦破獲 2 起毒梟集團利用漁船跨境走私毒品案，查緝合計近 2 公噸之毒品愷他命，均獲行政院長親自頒獎肯定。

不僅緝毒，在肅貪方面，偵破基隆市警察局少年隊警員貪污案、基隆市政府公務員收賄案、營區軍人貪污案等。在打詐部分，偵破多起詐團、假幣商案件，並均經法院判處重刑，其中溯源破獲2座詐騙水房案件並獲行政院肯定並表揚辦案團隊。另外在查緝槍枝部分、民生犯罪查緝、婦幼、國民法官等等案件處理上，基隆地檢署均繳出漂亮的成績單。

因此基隆地檢署於15日舉行檢察官會議，會議中來了重量級嘉賓─檢察總長邢泰釗。邢泰釗聽取基隆地檢署在偵辦犯罪、國民法官案件及司法保護業務等重點工作項目說明後，表示許多案件偵辦不易，對於基隆地檢可以在有限資源下，善用資源，犧牲家庭時間，全力投入心力在檢察業務上，表示讚許，也因為積極付出基隆地檢才能有如此亮眼的表現。

邢泰釗勉勵檢察官作為法律的守門者，對於國家有重大影響，沒有檢察官可以置身事外當個旁觀者，檢察官應嚴格要求自己，遵守紀律，豎立基本價值觀，凝聚向心力，彼此互相幫忙、互相關心，有困難互相協助解決，此也是檢察一體的精神展現，最高檢察署亦會作為基隆地檢的後盾，協助檢察官從事檢察業務，也期許基隆地檢團隊能夠繼續努力，續創佳績。

邢泰釗最後頒贈象徵公平正義之天秤造型獎座，其上並刻有「貢獻殊偉 功垂竹帛」文字，感謝李嘉明辛勤的領導與貢獻。

▼檢察總長邢泰釗（右），頒贈獎座給基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼檢察總長邢泰釗到基隆地檢署參加檢察官會議，頒贈獎座給基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

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