【廣編】情人節神助攻！飛利浦Sonicare X杜蕾斯Durex限定聯名組合

▲飛利浦Sonicare X杜蕾斯Durex將於2025年1月15日推出情人節限定聯名組合。

圖、文／飛利浦提供

今年情人節，你／妳準備好了沒？飛利浦Sonicare宣布攜手衛生套品牌杜蕾斯Durex，於2025年西洋情人節精心推出電動牙刷與衛生套的聯名限定組合，提供消費者最到位的情人節必勝組。這次情人節聯名限定於1月15日正式推出於MOMO購物網限定販售，包含「浪漫共振組」與「輕奢享愛組」兩種組合選擇，滿足不同需求。分別為輕柔舒敏音波電動牙刷（小彩刷HX2411）和輕柔多效音波電動牙刷（小亮刷HX2491），兩種電動牙刷型號皆搭配杜蕾斯超薄裝衛生套12入，讓情侶們完美吻技不NG，親密時刻更開心。

「浪漫共振組」搭配潮感多色的飛利浦Sonicare輕柔舒敏音波電動牙刷（小彩刷HX2411）與杜蕾斯超薄裝衛生套12入，以限定組合價1,799元於MOMO網站獨家販售，更加碼贈送5支輕柔潔淨刷頭，足足可使用15個月，不用再補貨刷頭耗材！

「輕奢享愛組」的飛利浦Sonicare輕柔多效音波電動牙刷（小亮刷HX2491）還附贈質感隨身旅行盒，搭配杜蕾斯超薄裝衛生套12入，以限定組合價2,990元於MOMO網站獨家販售。為親密時刻提供安全的配「套」措施，一起浪漫佳節中享受安心、親密無間的浪漫時刻。

情人節限定聯名組合賣場►https://reurl.cc/M62Rqn

