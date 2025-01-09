刑警竟變89機車猴！逆向闖紅燈還落跑拒酒測　罰18萬再記一大過

▲高雄市警察局。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園分局一名偵查佐在去年11月間因逆向、闖紅燈、變換車道在鳳山區被員警發現攔查，但他「沒聽到」沒停下直接離開，後來警方在偵查佐家門前才將他攔下，他拒絕酒測，警方仍依公共危險罪將他送辦，但檢方偵結給予不起訴，分局認為偵查佐行為失檢情節重大，仍然處分他一支大過。

據了解，林園分局偵查佐是去年11月3日17時56分，騎機車在鳳山區被鳳山分局員警發現一輛機車逆向行駛，於是上前攔查，但偵查佐不配合稽查繼續行駛，還闖紅燈、未打方向燈變換車道，鳳山員警尾隨後，在偵查佐住家前將他攔下，因偵查佐拒絕酒測，被開了18萬的罰單外，還因他的騎車行為將他依公共危險罪送辦。

據指出，這名偵查佐當日輪休，他在調查時辯稱因車速快，且適逢下班時間，未有聽到鳳山分局警方攔查作為，全案經高雄地檢署調查後，給予不起訴處分。

但林園分局認為，偵查佐身為警務人員，且有違反「警察人員駕車安全考核實施要點」及「警察機關強化勤務及業務紀律實施要點」等情事，該員警行為失檢事實明確且情節重大依據「警察人員獎懲標準」第8條第1項第3款､違反品操紀律或言行失檢，影響警譽，情節重大，核以記一大過，交通違規部分均已舉發。