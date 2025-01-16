　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃麟凱將槍決　司改會急喊：請檢方忠於憲法判決，停止執行死刑

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱16日晚間9點將執行死刑。（圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

32歲的死刑犯黃麟凱2013年殺死19歲王姓女友及47歲女友母親，被依性侵殺人、殺人罪判處死刑，預計今晚（16日）9點執行槍決。對此，民間司法改革基金會16日晚間發布聲明，請求執行檢察官忠於憲法法庭113年度憲判字第8號判決意旨，依執行死刑規則第三條，請檢察官暫停執行死刑、並請法務部再加審核。

民間司法改革基金會聲明全文：

【依執行死刑規則第三條，請執行檢察官暫停執行死刑】

《執行死刑規則》第3條第1項規定：「法務部令准死刑案件之執行後，應即函送最高檢察署轉送相關之高等檢察署或其檢察分署指派執行檢察官於三日內依法執行死刑。但執行檢察官發現案情確有合於再審、非常上訴之理由者，得於三日內電請法務部再加審核。」

依上開規定，縱使法務部長、總統皆已核准死刑執行令，但高檢署執行檢察官仍依法應審核案件的死刑執行，是否有非常上訴之理由，方為合法。如有理由，則應暫緩執行，請法務部再加審核。

依憲法法庭113年度憲判字第8號判決（下稱「憲判8」）意旨，包含黃麟凱在內的死刑犯得依該判決意旨，請求檢察總長提起非常上訴。從其判決意旨及精神，亦可知主管機關不得恣意執行。如於開啟救濟程序前逕為執行死刑，此即屬違反憲判8意旨、違法之執行。

對此，我們請求執行檢察官本於權責，以及忠於憲判8意旨、法律之確信，依上開規則第3條第1項暫停今晚之執行死刑，並請法務部再加審核本案之死刑執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市工地竄火煙傳爆炸聲　警消馳援搶救
快訊／Switch 2正式公開！任天堂無預警釋出最新影片
快訊／二女兒夢到槍決　王爸爸打給陳芬芬律師：謝謝妳免費幫忙
快訊／50反廢死團體聲明！挺政府死刑：盡速執行剩餘36位死囚
快訊／黃麟凱要槍決　王爸爸拿著女兒護貝合照：揪艱苦欸
快訊／司改會5人到場舉牌抗議！喊口號要求停止死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市工地竄火煙傳爆炸聲　5樓起火竄燒...警消馳援搶救

快訊／二女兒夢到黃麟凱槍決　王爸爸打給陳芬芬律師致謝

快訊／50反廢死團體聲明！挺政府死刑：盡速執行剩餘36位死囚

快訊／黃麟凱要槍決　王爸爸拿著女兒護貝合照：揪艱苦欸

快訊／司改會5人到場舉牌抗議！喊口號要求停止死刑

黃麟凱將槍決　司改會急喊：請檢方忠於憲法判決，停止執行死刑

快訊／黃麟凱9點槍決　法警點香拜地藏王菩薩

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

快訊／吃完上路！　死刑犯黃麟凱最後一餐有雞腿

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

家中有鼠她拿垃圾桶封鎖　竟徒手用黏鼠板包夾超勇

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

快訊／北市工地竄火煙傳爆炸聲　5樓起火竄燒...警消馳援搶救

快訊／二女兒夢到黃麟凱槍決　王爸爸打給陳芬芬律師致謝

快訊／50反廢死團體聲明！挺政府死刑：盡速執行剩餘36位死囚

快訊／黃麟凱要槍決　王爸爸拿著女兒護貝合照：揪艱苦欸

快訊／司改會5人到場舉牌抗議！喊口號要求停止死刑

黃麟凱將槍決　司改會急喊：請檢方忠於憲法判決，停止執行死刑

快訊／黃麟凱9點槍決　法警點香拜地藏王菩薩

快訊／黃麟凱要槍決「王爸爸笑了」擔心記者冷　請上樓喝水

刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

快訊／吃完上路！　死刑犯黃麟凱最後一餐有雞腿

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

志祺七七被誤認成入獄男星！　路人「恭喜出來了」要合照：他很開心

顧立雄：首架F-16C／D BLK70組裝完成　3月測試完畢

幻藍小熊出道才1年多...認團員有內鬨　「吵到換房間」原因曝光

快訊／北市工地竄火煙傳爆炸聲　5樓起火竄燒...警消馳援搶救

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

陸「最性感女主播」柳岩爆當小三！耍陰招逼離婚　男方身分起底

快訊／盧峻翔成PLG歷史總得分王　領航猿37分狂勝鋼鐵人

快訊／Switch 2正式公開！任天堂無預警釋出最新影片

快訊／二女兒夢到黃麟凱槍決　王爸爸打給陳芬芬律師致謝

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

即／黃麟凱槍決法警已到場　所方備好最後一餐

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

快訊／內湖嚴重車禍釀4傷！驚悚畫面曝光　18機車全撞爛

即／吃完上路！　黃麟凱最後一餐有雞腿

黃麟凱逼分手砲再絞殺母女！成最年輕死刑犯

黃麟凱槍決　司改會：請停止執行死刑

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

黃麟凱槍決　法警點香拜地藏王菩薩

即／黃麟凱今晚9點槍決！死者父悲痛：惡人有惡報

更多熱門

相關新聞

即／司改會5人到場舉牌抗議！喊口號要求停止死刑

即／司改會5人到場舉牌抗議！喊口號要求停止死刑

今年32歲的死刑犯黃麟凱，在2013年以童軍繩將19歲王姓女友及47歲女友母親勒斃，依性侵殺人、殺人罪判處死刑，將於今晚(16日)9點執行死刑。對此，民間司法改革基金會有5人到台北看守所的刑場外舉牌抗議，要求停止死刑。

黃麟凱今晚伏法　白委疑賴救民調

黃麟凱今晚伏法　白委疑賴救民調

黃麟凱今晚槍決　藍：綠不得不正視民意

黃麟凱今晚槍決　藍：綠不得不正視民意

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

即／吃完上路！　黃麟凱最後一餐有雞腿

即／吃完上路！　黃麟凱最後一餐有雞腿

關鍵字：

黃麟凱

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

即／黃麟凱槍決法警已到場　所方備好最後一餐

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

謝金燕當年秘密赴美生子　他曝陪產真昂內幕！

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面