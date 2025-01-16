黃麟凱將槍決　司改會急喊：請檢方忠於憲法判決，停止執行死刑

▲黃麟凱16日晚間9點將執行死刑。（圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

32歲的死刑犯黃麟凱2013年殺死19歲王姓女友及47歲女友母親，被依性侵殺人、殺人罪判處死刑，預計今晚（16日）9點執行槍決。對此，民間司法改革基金會16日晚間發布聲明，請求執行檢察官忠於憲法法庭113年度憲判字第8號判決意旨，依執行死刑規則第三條，請檢察官暫停執行死刑、並請法務部再加審核。

民間司法改革基金會聲明全文：

【依執行死刑規則第三條，請執行檢察官暫停執行死刑】

《執行死刑規則》第3條第1項規定：「法務部令准死刑案件之執行後，應即函送最高檢察署轉送相關之高等檢察署或其檢察分署指派執行檢察官於三日內依法執行死刑。但執行檢察官發現案情確有合於再審、非常上訴之理由者，得於三日內電請法務部再加審核。」



依上開規定，縱使法務部長、總統皆已核准死刑執行令，但高檢署執行檢察官仍依法應審核案件的死刑執行，是否有非常上訴之理由，方為合法。如有理由，則應暫緩執行，請法務部再加審核。



依憲法法庭113年度憲判字第8號判決（下稱「憲判8」）意旨，包含黃麟凱在內的死刑犯得依該判決意旨，請求檢察總長提起非常上訴。從其判決意旨及精神，亦可知主管機關不得恣意執行。如於開啟救濟程序前逕為執行死刑，此即屬違反憲判8意旨、違法之執行。



對此，我們請求執行檢察官本於權責，以及忠於憲判8意旨、法律之確信，依上開規則第3條第1項暫停今晚之執行死刑，並請法務部再加審核本案之死刑執行。