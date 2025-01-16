　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以哈停火19日生效　協議關鍵細節一次看！首批釋33人質

▲▼以色列及哈瑪斯進行停火談判期間，以色列民眾15日在特拉維夫聚集。（圖／路透）

▲ 停火談判期間，以色列民眾15日在特拉維夫聚集。（圖／路透）

文／中央社

以哈戰爭的關鍵調停方卡達今天表示，巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）挾持的33名人質，將在一項旨在結束加薩戰爭的停火協議第一階段獲釋。

兩名與哈瑪斯關係密切的消息人士稍早告訴法新社，以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，而以色列政府發言人則表示，將釋放數以百計人。

以下是根據卡達、美國、以色列及巴勒斯坦官員和媒體報導所預料協議初期階段的關鍵細節。

囚犯與人質交換

卡達今天表示，在經歷了15個月的戰爭後，以色列和哈瑪斯已同意自19日起在加薩實施停火，並進行人質與囚犯交換。

卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani）表示，33名以色列人質將在這項可能成為「永久停火」的協議第一階段、42天期間內獲釋。

他指出，首批獲釋的人將會是「平民婦女及女性新兵，還有孩童、老年人…以及患病與受傷平民」。

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）昨天表示，以色列「準備付出沉重代價，也就是釋放數以百計的人」，以交換33名人質。

以色列一名不具名官員表示，以方將釋放「數以百計恐怖分子」，具體數字將取決於33名人質的存活人數。

兩名與哈瑪斯親近的消息人士告訴法新社，以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，包括一些「服有長期刑期」的人。

以色列在加薩的態勢

穆罕默德表示，在最初的42天停火期間，以色列部隊將撤出加薩人口稠密地區，「以便換囚、交換遺體，並讓流離失所之人返家」。

以色列一名官員指出，第二階段的談判將在第一階段實施後的「第16天」展開。「以色列時報」（Times of Israel）報導，這個階段涵蓋釋放剩餘的人質，包括「男性士兵、役齡男子以及被害人質的遺體」。

以色列媒體報導，根據擬議的協議，以色列於第一階段將在加薩維持一塊緩衝區。

以色列官員表示，除非「所有人質均被釋放」，否則以色列部隊不會全面撤出加薩。

戰爭結束

穆罕默德指出，卡達、美國和埃及的聯合調解方將透過設於開羅的一個機構監控停火協議，並呼籲在協議生效前加薩「保持冷靜」。

他補充表示，協議內有「明確的機制來協商第二和第三階段」。

穆罕默德在公布協議時說，「我們希望這將是戰爭的最後一頁，也希望各方都能履行協議的所有條款。」

卡達指出，第二和第三階段的細節將在第一階段實施期間「敲定」。

美國總統拜登表示，目前尚未敲定的第二階段將為「永久結束戰爭」鋪路。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急
快訊／高雄46歲警陳屍家中！
快訊／22女大生受害　高雄某科大教授停聘3個月
要女大生「做愛肉償」　檢察官遭重懲慘了
快訊／華航董座謝世謙心梗猝死
快訊／放生2球員遭提告！　台鋼獵鷹最新聲明
收到NVIDIA新人禮物！　「見4樣物品」他愣了
宋仲基淚灑戲院哽咽哭了　罕見激動情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

日男「路邊遭砍」爆血倒地！2男行兇後駕車逃逸　關鍵目擊證言曝

在家收貨「外送員突然拿大槌攻擊」　男被恐怖暴打8分鐘躺血泊

加薩居民喜極而泣！街頭歡呼起舞慶祝停火　納坦雅胡感謝美方

以哈停火19日生效　協議關鍵細節一次看！首批釋33人質

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

日男「路邊遭砍」爆血倒地！2男行兇後駕車逃逸　關鍵目擊證言曝

在家收貨「外送員突然拿大槌攻擊」　男被恐怖暴打8分鐘躺血泊

加薩居民喜極而泣！街頭歡呼起舞慶祝停火　納坦雅胡感謝美方

以哈停火19日生效　協議關鍵細節一次看！首批釋33人質

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

在野黨大刀砍預算　卓榮泰親上火線憂「五大弱化」：勿報復性刪減

刪公視23億惹名導嗆罷免　王鴻薇諷：巴不得拿到標案才配合講話

台籃新希望　謝銘駿被提名麥當勞明星賽大名單

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展　《聖騎士之戰》降臨大會舞台

曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

福斯「旗艦電動房車」創續航紀錄！一次跑941公里去除里程焦慮

林真亦12年愛犬離世太痛爆肥8公斤　迎接超萌「新家人」

比賽中揮肘、伸腳遭驅逐　戰神艾力克被聯盟追加2萬元罰款

華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

拜登：以色列與哈瑪斯同意永久停戰　協商期間持續停火

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面