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國1南下楊梅段貨車突起火！駕駛及時逃生　燒剩鐵架畫面曝

▲一輛小貨車今天清晨在國一南下楊梅段路肩處突然起火燃燒，駕駛及時逃生向警消求助。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲一輛小貨車今天清晨在國一南下楊梅段路肩處突然起火燃燒，駕駛及時逃生向警消求助。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛小貨車今天（7）日清晨在國一南下楊梅段路肩處發生大火，火勢瞬間吞沒整輛小貨車，所幸駕駛及時逃生未受傷，國二警察大隊與警消到場協助，火勢於半小時內被撲滅，至於起火原因仍待警消鑑定釐清。

▲一輛小貨車今天清晨在國一南下楊梅段路肩處突然起火燃燒，警消到場灌救。（圖／國二警察大隊提供）

▲一輛小貨車今天清晨在國一南下楊梅段路肩處突然起火燃燒，警消到場灌救。（圖／國二警察大隊提供）

國二警察大隊指出，國一南向74.3K處楊梅路段，今天清晨7時31分發生小貨車火燒車意外，43歲的張姓駕駛發現引擎冒煙後，將車子停在路肩後下車察看，不料瞬間小貨車竄出大火，所幸緊急逃生未受傷，國二大隊立即通知警消到場協助，火勢於上午8時15分撲滅，所幸並無人受困受傷。至於真正起火原因，須由新竹縣消防局火調科人員鑑定確認。

▲國一南下楊梅段路肩處小貨車火燒車事故，警消到場灌救。（圖／國二警察大隊提供）

▲國一南下楊梅段路肩處小貨車火燒車事故，警消到場灌救。（圖／國二警察大隊提供）

國二大隊呼籲，汽車用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，如發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求助。

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