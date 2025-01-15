人民幣成為全球第四大支付貨幣　80餘間境外央行納入外匯存底

▲人民幣成為全球第四大支付貨幣。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）副行長宣昌能昨（14）日表示，在支付功能方面，人民幣目前已經成為全球第四位的支付貨幣，在儲備功能方面，80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備（外匯存底），「下階段，人民銀行將繼續堅持市場驅動、互利共贏的原則，統籌好發展與安全，為境內外主體持有、使用人民幣營造更加良好的環境。」

《光明網》報導，去（2024）年，人民幣跨境收付金額約64萬億元（64兆元），同比增長23%。在融資功能方面，人民幣成為全球前三大貿易融資貨幣。2024年外資金融機構和企業來華發行熊貓債接近2千億元，同比增長32%，離岸人民幣債券發行同比增長150%。

對於加強人民幣在跨境市場流動的動能，宣昌能表示，支持以人民幣開展投資和流動性管理，增加風險對衝工具，支持上海建設人民幣金融資產配置中心和風險管理中心，「便利經營主體以人民幣開展跨境融資活動，支持開展人民幣貿易融資、境外貸款以及人民幣債券發行等業務。」

宣昌能指出，將持續完善離岸人民幣流動性的供給機制，支持離岸人民幣市場健康發展，鞏固和提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。「完善跨境人民幣使用的基礎設施安排，合理新設人民幣清算行，不斷提升人民幣跨境支付系統的功能和服務。」