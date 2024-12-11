陸央行增持黃金儲備　時隔半年再買4.54噸黃金

▲大陸央行增持黃金儲備。（圖／視覺中國CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行「中國人民銀行」數據顯示，2024年11月底，官方黃金儲備為7296萬盎司，較10月底增加16萬盎司（約4.54噸），代表中國人民銀行時隔半年來首次增持黃金。以國際黃金現貨數據來看，倫敦金現貨價格11月呈下行趨勢，價格下跌3.4%。其中，11月14日，盤中最低觸及2536美元／盎司，創9月13日以來新低。

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

《光明網》報導，近兩年來，來自全球各國央行的增持，是國際金價上漲的主要推動力之一。世界黃金協會最新數據顯示，各國央行在10月份的黃金淨購買量達到了60噸，創下了2024年最高紀錄。

自2024年起，全球央行和場外交易市場需求強勁，推動金價不斷攀升並屢創新高。大陸中泰證券有色行業首席分析師郭中偉表示，近期全球局勢不確定性增加，川普即將正式就職美國總統，或加劇逆全球化趨勢，進而增加外部環境的不穩定性，「在此背景下，增持黃金有助於增強中國儲備資產的安全性。」

郭中偉認為，大陸外匯儲備中的黃金佔比仍相對偏低，在去全球化趨勢下，「黃金成為替代美元的重要資產，全球央行購金趨勢或將延續。」

大陸東方金誠首席宏觀分析師王青提到，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為推進人民幣國際化進程創造有利條件。

至於大陸仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則指出，考慮到黃金在避險、抗通膨、長期保值增值等方面的優點，「央行在國際儲備組合配置中加入和動態調整黃金儲備、多元化與再平衡國際儲備資產的政策動機並未改變，持續增持黃金的大方向也並未改變。」