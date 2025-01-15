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失聯移工沉迷夾娃娃！專勤隊來了也不知　3人還在嗨就被逮

▲越南移工沈迷夾娃娃機店樂趣，移民署苗栗縣專勤隊靠近都不知，陸續有8名越南失聯移工被查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲越南移工沉迷夾娃娃機店樂趣，移民署苗栗縣專勤隊靠近都不知當場被查獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市因竹南科學園區積極擴充、房地產熱絡，吸引部份不肖業者雇用逃逸失聯移工打黑工。移民署苗栗縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，指頭份市一家24小時營業的夾娃娃機店，時常有移工大聲喧嘩，前往查緝時當場查獲3名越南籍失聯移工，隔天押3人回住處拿行李時，又逮捕5名正在吃早餐的越南移工，偵訊後將8名移工移送收容中心等待遣返回國。

苗栗專勤隊今天指出，過去夾娃娃機店在臺灣迅速崛起，外籍移工也不例外，去年底苗栗縣專勤隊接獲民眾檢舉，在頭份市一家24小時營業夾娃娃機店內，時常有一群外籍移工在店內取物，因大聲喧囂及玩樂過度，引起週遭鄰居強烈反感。

▲越南移工沈迷夾娃娃機店樂趣，移民署苗栗縣專勤隊靠近都不知，陸續有8名越南失聯移工被查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲越南移工沈迷夾娃娃機店樂趣，移民署苗栗縣專勤隊靠近都不知，陸續有8名越南失聯移工被查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

專勤隊說，去年底抵達該店，發現有3名外籍人士在店內夾取玩偶等物，因完全沈迷在夾取物品情境樂趣中，竟連專勤隊人員站到身旁也渾然不知，持續沈浸在取物樂趣的忘我境界，直到專勤人員出示證件表明身分時，3人竟笑嘻嘻地坦承是失聯移工，而且沒有任何抵抗動作，直接束手就擒。

專勤隊指出，經調查3人皆為越南籍的失聯移工，隔天戒護移工「阿成」返回住所取行李及生活必需品時，聽到樓上有外籍人士談話聲，在阿成帶領上樓後，竟發現有5名男性疑似越南籍移工，正在3樓廚房吃早餐並大聲談笑，現場查核身份確認也都是越南籍失聯移工，便一併帶回專勤隊查處、收容到外國人收容中心。

▲越南移工沈迷夾娃娃機店樂趣，移民署苗栗縣專勤隊靠近都不知，陸續有8名越南失聯移工被查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣專勤隊隊長陳文良說，去年3月1日起，外國人及臺灣無戶籍國民逾期居(停)留，裁罰金額已提高為1萬元至5萬元；另外依就業服務法規定，若媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑併科120萬元以下罰金。非法僱用或容留不法外來人士，最重則可處75萬元罰鍰，呼籲民眾千萬不要以身試法，得不償失。

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