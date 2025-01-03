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越南茶冒充「台灣金萱」5手搖飲店衰買到　17萬杯已喝下肚

▲高雄茶葉商混越南茶標榜台灣金萱茶遭查獲。（圖／翻攝公司網頁）

▲高雄茶葉商混越南茶標榜台灣金萱茶遭查獲。（圖／翻攝公司網頁）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名陳姓男子從事茶葉經銷，他向其他貿易公司購買低價越南茶葉，再將越南茶葉和台灣茶葉混合，並貼上「阿里山金萱」、「台灣特金萱茶」等標籤高價翻倍販售。檢調調查，有5家手搖飲店向陳男購入茶葉，至少17萬杯被喝下肚。陳男犯後坦承不諱，高雄地院審理後，依詐欺取財罪判刑1年、緩刑2年，須向公庫支付8萬元，公司另被依食安法判罰10萬元。

判決指出，陳姓男子經營一家茶葉公司，負責原料購買、製造、條配和銷售，他明知食品應據實標示原產地，卻在2021年8月起，以每斤153、160元價格，向2家貿易公司購買越南茶葉，並指示不知情的員工，將越南茶和台灣茶葉依配方比例混合，調配成「台灣冬阿里山青茶」、「阿里山金萱」、「台灣特金萱茶」、「台灣澈蜜綠金萱」、「台灣冬季特金萱」、「黃金烏龍茶」等商品，並在產品貼上原產地為台灣的標籤貼紙。

▲▼烏龍茶,茶葉,茶,泡茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳男將混製茶翻倍販售。（圖／翻攝自pixabay）

陳姓男子要求員工，以LINE向客戶推銷茶葉，並在自家公司網站販售混和茶葉，每斤標價180元至340元不等價格，陸續有5家手搖飲店向陳男購入茶葉共870斤，從中獲利41萬4000元。

高雄市調處獲報後，向陳男的公司購入茶葉並送至行政院農委會茶業改良產檢驗，判別結果確實為「境外茶」，因此持搜索票前往執行搜索。每斤茶可泡200杯手搖飲，檢調估算，陳男售出的茶葉至少有17萬杯已被消費者喝下肚。

高雄地院審理時，陳男坦承不諱，已向5家不知情的手搖飲業者達成和解，並繳回犯罪所得16萬7500元。法官認為他犯後態度良好，依詐欺取財罪判刑1年、宣告緩刑2年，須向公庫支付8萬元；另公司被依食品安全衛生管理法判罰10萬元罰金，全案可上訴。

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