女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐

▲田姓女研究助理多次對蔡姓男研究生性騷擾，甚至闖入他房內意圖性侵。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

某國立大學研究所蔡姓碩士生指控，遭已婚實驗室助理田姓女子多次性騷擾，甚至企圖性侵。田女不僅傳送露骨訊息，更在學術年會期間闖入蔡男房內，性侵未遂。然而，檢方與法院卻以證據不足為由，相繼做出不起訴處分，蔡男不服，提起再議或自訴雙雙被駁回。

蔡男控訴，2013年他在研究所期間，遭同實驗室的研究助理田女多次性騷擾，田女多次在兩人獨處時，強要對方摸她的臉、胸部、身體、腰、腿部，並以影響其學業為由加以威脅。蔡男指控，田女在學術年會期間，深夜擅自闖入他的房間，直接撲向躺在床上的蔡男，企圖觸摸其下體。幸好蔡男及時閃躲，才得以閃避。

另外，蔡男還舉證田女發送給他的多則鹹濕LINE對話紀錄，包含「對不起，我最近常常對你毛手毛腳的，如果你介意的話，我會改掉的」「我昨晚一直想著跟你做那件事，我都快失去理性了，對不起」「我現在想要你的身體」「我一直想跟你上床這樣好嗎」「我在吃你豆腐你都不知道」，內容顯示田女毫不掩飾對他的「性趣」。為此，田女對其提起妨害名譽告訴，檢方認為田女確曾主動傳送訊息，因此不起訴。

蔡男於去年指控田女多項性罪行，包括性騷擾、強制猥褻及權勢性交未遂。檢方認為性騷擾部分告訴期限已過，而其他兩項罪名則因證據不足，對田女做出不起訴處分。蔡男不服，委任律師提起自訴，主張檢方認定LINE對話內容已間接證實被告意圖性侵並以學業威脅。

法官認為田女傳送的訊息僅顯示對蔡男懷有好感，並無足以證明其涉嫌強制猥褻或權勢性交未遂的證據，因此駁回上訴，不可抗告。

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