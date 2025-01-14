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帥老闆遭狂粉跟騷4年！突發「不自殺聲明」崩潰喊：真的受夠了

台南帥老闆長期遭女狂粉騷擾，報警、申請保護令都沒用。（圖／園藝臉書粉專）

▲台南帥老闆長期遭女狂粉騷擾，報警、申請保護令都沒用。（圖／園藝臉書粉專）

圖文／CTWANT

台南一名40歲園藝帥老闆周男外型帥氣，擄獲不少女粉絲，常開直播販售蕨類植物，臉書粉專擁有6.2萬人追蹤。去年5月他自曝長期受到一名女狂粉騷擾，行為有如台版《馴鹿寶貝》，已申請保護令仍無法遏止傅女的行為，周男近日再度向警方報案。

周男去年5月在粉專上表示，這名狂粉是4年前的顧客，兩人私下沒有交情和感情，對方卻開始對他無止境的騷擾，「之前一天可以上百通的電話騷擾，公司直播時也打電話進來干擾，個人網路銀行全被鎖住，轉帳備註留言、跨境電話打入，連辦一隻新門號也馬上被入侵。」

最誇張的是，除了家人、同事也受到騷擾外，女狂粉竟跑到周男家門口叫外送、按門鈴，還寫信在他家門口威脅。周男崩潰表示自己無法再承受，並發出「不自殺聲明」，直呼：「真的受夠了」，同時向警方求助。

女狂粉到周男家樓下留字條威脅。（圖／園藝臉書粉專）

▲女狂粉到周男家樓下留字條威脅。（圖／園藝臉書粉專）

警方找來傅女並介入調查，她卻以「兩人的消費糾紛得不到解釋」回應，此後未再現身周男家門，但仍持續透過網路、訊息、寄信騷擾，也會出現在周男的直播中喊價。

周男表示，對方一直不斷邀約見面，且未因報案而停止，去年12月他獲得保護令，近日依據違反保護令報案，但騷擾依舊未停歇。他表示，兩人之間的跟騷案2月初就會開庭，希望司法制度能有效約制對方，還給他安定的生活空間。

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