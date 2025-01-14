快訊／國1今晨追撞全線封閉　「氫氧化鈉外洩」最新畫面曝

記者陳俊宏／綜合報導

上班快改道！高公局表示，今天5時8分，國道1號南向339k、路竹路段，發生1輛大貨車、1輛槽車追撞後翻覆事故。截至近7時，現場仍全線封閉，這起事故造成2人受傷，氫氧化鈉外洩，最新畫面也曝光。

▼現場畫面。（圖／翻攝記者爆料網／下同）



高公局指出，持續管制封閉國1南向路竹至高科交流道路段，本局、警方同仁已在現場進行處理，後方車流回堵約5公里，請駕駛朋友提前改道行駛。

現場事故小組回報，其中槽車載運氫氧化鈉，氫氧化鈉有外洩，已通知環境事故專業技術小組。