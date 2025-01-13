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大喊「金正恩萬歲」引爆自盡！曝北韓士兵激進手段　至少3000人死傷

▲▼烏軍在庫斯克州俘虜北韓士兵，送往基輔進行審訊。（圖／達志影像）

▲烏軍在庫斯克州俘虜北韓士兵，送往基輔進行審訊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月起派遣軍隊赴俄作戰，然而卻因不熟悉無人機等現代作戰模式而蒙受大規模兵力損傷，甚至有2名年輕士兵本月9日在庫斯克州被烏軍俘虜。南韓國家情報院（國情院）透露，北韓赴俄部隊至今已有3000人死傷，還有士兵遭到活捉前，大喊「金正恩萬歲」試圖引爆手榴彈自盡。

根據《韓聯社》，南韓「最高情報機構」國情院今（13）日出席國會情報委員會所召開的非對外公開之懇談會，事後由國民力量幹事李成權、共同民主黨幹事朴善源公開會議內容。

南韓國情院所掌握到的情報顯示，北韓派遣至俄國西部庫斯克州作戰的部隊，其死傷規模仍在擴大當中，其中有300多名士兵死亡、2700多名士兵輕重傷，估計死傷規模超越3000人。

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，頭部腫得像是麵包超人，被送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

南韓國情院也針對最近掌握到的北韓士兵戰鬥影像進行分析，發現北韓軍隊依舊無法瞭解現代戰爭作戰模式，包括針對敵方無人機實施無意義的遠距力瞄準射擊，以及在缺乏後方火力部隊的支援下進行突擊，加上俄軍似乎將北韓軍視為人肉地雷探測器的砲灰，種種行徑導致北韓軍隊出現大規模死傷。

同時，烏軍也從戰死的北韓士兵搜刮遺物，其中發現北韓士兵身上所攜帶的紙條，內文充滿北韓當局的命令，包括要求士兵一旦作戰失利，則在遭到烏軍活捉以前，應該先自爆或是自盡；而在紙條中也發現，部分北韓士兵似乎準備加入朝鮮勞動黨，或是以獲得特赦等條件才會出兵赴俄。

報導也指出，最近一名北韓士兵在遭到烏軍活捉以前，竟然試圖引爆手榴彈自盡，還邊喊著「金正恩將軍萬歲」，最後被烏軍射殺身亡。

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲▼2名北韓士兵目前並無意願歸順南韓。（圖／達志影像）

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

至於針對烏軍本月9日在庫斯克州所俘虜的2名北韓籍士兵（20歲、26歲），南韓國情院則是透露，兩人隸屬於北韓偵察總局，在前往俄羅斯作戰之前，北韓當局並未承諾給予優渥待遇，僅表示「會擁戴你們為英雄」。

南韓國情院表示，目前並無遭俘的北韓士兵做出歸順南韓的要求，「從我國（南韓）憲法價值來看，因為北韓士兵也能算是我國國民，因此國情院認為尊重北韓士兵的意願相當重要，若是北韓士兵希望歸順，則我方將積極與烏方進協商。」

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