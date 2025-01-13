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濟州航空黑盒子撞毀前4分鐘「罕見停錄」　專家曝可能原因

▲▼南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

▲有專家表示，所有數據記錄裝置在事發4分鐘前停止運作，很可能是因飛機出現電力故障所致。（圖／達志影像）

文／中央社

韓國濟州航空上個月發生空難，機上俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器在飛機撞上航向台之前4分鐘停止記錄，雖說可能是電力中斷所致，專家仍說情況罕見。

「紐約時報」（The New York Times）指出，濟州航空一架搭載乘客及機組員共181人的波音（Boeing）737-800型飛機，2024年12月29日從泰國曼谷飛往韓國西南部務安郡，根據官員說法，機師於上午8時59分發出Mayday緊急求救信號，並說「鳥擊、鳥擊」。機師告訴塔台他要「繞一圈」，意思是他將放棄這次降落並重新再試一次。

但他顯然沒有足夠時間繞完一整圈，最後這架飛機是以反方向接近機場跑道，並在沒有放下起落架的情況下以機腹著陸。飛機以看似失控的速度衝出機場跑道，並在通報Mayday的4分鐘後撞到跑道盡頭的航向台爆炸燃燒，造成179人喪生。

聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，有專家表示，所有數據記錄裝置在事發4分鐘前停止運作，很可能是因飛機出現電力故障所致。

報導指出，飛機黑盒子會在電力中斷後停止記錄數據，事故客機上也沒有配備輔助電源裝置。

路透社引述韓國交通部前事故調查員沈在東（Sim Jai-dong，音譯）的話說，濟州航空客機關鍵最後幾分鐘沒有記錄到任何數據的消息讓人訝異，而包括備用電源在內的所有電源可能都被切斷，實屬罕見。

不過，澳洲廣播公司（ABC）報導點出，黑盒子確實有可能因為撞擊或火災而損壞，但這並不能清楚解釋為什麼僅僅失去最後4分鐘的紀錄。

而一個關鍵問題是：這4分鐘內發生了什麼事？

紐時引述韓國航空安全協會會長黃浩源（Hwang Ho-won，音譯）說：「黑盒子資料在調查中至關重要。」他說：「少了它，會給調查人員帶來嚴重的問題。」

黃浩源表示，黑盒子有可能因撞擊、火災或長時間暴露在深水中而受損。但他說，很難解釋濟州航空黑盒子是如何在最後4分鐘喪失記錄功能。

黃浩源說，調查人員或許能夠根據塔台航管人員的採訪來重建駕駛艙內的部分對話。他說，雷達等數據顯示，這架飛機在通報鳥擊事件後嘗試拉高，但未能成功，接著倉促降落。

調查人員表示他們正在調查各種可能性，包括飛機在最後幾分鐘失去1或2具發動機。

負責調查事故的韓國一個委員會表示，儘管黑盒子數據對航空事故調查至關重要，但調查不只依賴於這些數據，將盡最大努力查明事故原因。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）

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