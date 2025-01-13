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準備逮捕尹錫悅！韓公搜處向官邸、國防部發公文　律師提離譜要求

▲▼南韓總統官邸13日依舊戒備森嚴。（圖／達志影像）

▲南韓總統官邸13日依舊戒備森嚴。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，3度未回應傳喚要求。繼3日首次逮捕行動失敗後，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）仍計畫攜手警方執行第2次的逮捕行動，並向總統官邸警護處、國防部發送公文，以退休年金與公務員身分等條件威脅，呼籲配合逮捕行動。對此，尹錫悅辯護律師要求，警方執法時必須出示身分證。

根據《韓聯社》，位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸實施「要塞化」，警護處調派7輛大型巴士阻擋正門與後門進出，並設下重重鐵絲網。對此，負責執行法院批准逮捕令的公搜處傷透腦筋，昨（12）日晚間甚至向總統官邸警護處、國防部發送公文喊話，呼籲配合逮捕行動，強調「不遵照違法的命令，並非瀆職」。

▲▼南韓前總統官邸警護處處長朴鍾俊13日第3度接受傳喚應訊。（圖／達志影像）

▲南韓前總統官邸警護處處長朴鍾俊13日第3度接受傳喚應訊。（圖／達志影像）

公搜處透過公文向南韓國防部表示，「在（公搜處）執行逮捕與搜索令狀的過程中，一旦派往警護處的第33軍事警察隊、第55警備團等國軍士兵們被調派至逮捕令狀的執行現場，或事發現有部隊車輛等裝備被調派阻止逮捕令狀執行，恐將受到刑事處罰。」

公搜處強調，一旦有國軍士兵阻止尹錫悅逮捕令狀之執行，則將套用特殊妨害公務執行罪、特殊妨害公務執行致傷罪、濫用執行以及妨害權利行使等罪名立案，「若在執法過程中發生人力、物力損失，則恐將承擔國家賠償（損害賠償）等民事責任。」

▲▼南韓總統官邸周圍設下鐵絲網，疑似是警護處人員出沒巡囉。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統官邸周圍設下鐵絲網，疑似是警護處人員出沒巡囉。（圖／達志影像／newscom）

同時，公搜處也向總統官邸警護處警備安全本部長、警護本部長、計畫管理室長等6人發送公文，呼籲全面配合公搜處與警察廳國家搜查本部執行尹錫悅逮捕令，表示一旦警護處職員妨礙逮捕令執行，恐因此受到刑事處罰，嚴重時更將喪失公務員資格，導致無法再度受聘為公務員，或是請領公務員年金時受到限制。

公搜處關係人士今（13）日透露，目前仍在規劃更加詳細的逮捕令執行計畫。在此之際，警察廳國家搜查本部特別搜查團透過記者會強調，阻止雙方爆發流血衝突或人員傷亡，是逮捕令執行作戰時的主要目標，表示將以安全為優先。

▲▼南韓總統官邸前後門至少7輛大型巴士阻擋，疑似警護處人員出來巡邏。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓總統官邸前後門至少7輛大型巴士阻擋，疑似警護處人員出來巡邏。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓總統官邸前後門至少7輛大型巴士阻擋，疑似警護處人員出來巡邏。（圖／達志影像／newscom）

針對公搜處準備執行逮捕計畫，尹錫悅的辯護律師尹甲根再度透過聲明提出離譜要求，聲稱公搜處獲得法院批准的逮捕令非法且無效，「一旦警方在公搜處的指揮下執行非法的逮捕令狀，則至少必須遵守法律義務。包括國家人權委員會曾勸道，一旦警察等公務員履行職務時被要求確認身分，在無任何特殊情況下，應該遵守義務。」

尹甲根表示，「這是為了防止有暴徒偽裝成警官，潛入國家機密設施的情況發生。」

另外，先前已經獲准請辭的前總統官邸警護處長朴鍾俊，13日上午9時52分再度前往首爾市西大門區的警察廳，以違反特殊妨害公務執行罪之嫌疑人身分，第3度接受傳喚調查。

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