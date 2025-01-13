等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

▲日本警方推測，2女疑似站錯等候區。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本兵庫縣一鐵道路口9日發生一起列車撞擊2死意外。中國2名女子於下午3點50分左右等紅綠燈時，遭列車撞擊身亡。路過的一男子發現，2名女子重傷倒地後報警，其中一名女子當場死亡，另一名女子送醫後死亡。

據《頭條新聞》報導，警方在兩人的隨身物品中，發現中國護照，分別為24歲的楊女和23歲的張女。警方調查發現，事故發生前，被撞的2名女子站在馬路和鐵路平交道，已放下的禁止通行護欄處。日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內，是「號誌燈等候區」。

▲日媒製作的事故推測示意圖。（圖／翻攝自微博）

列車長表示，「我當時看不到她們，因為她們在鐵路道口的電線桿後面，被電線桿擋住了。」事故發生後，山陽電鐵從霞丘至山陽明石之間，停駛了約1小時40分鐘。



日媒指出，發生事故的路段情況複雜，是當地民眾公認的危險地帶，要穿過2條鐵道線，在鐵道與公路之間的「等候區」等紅綠燈過斑馬線，才能抵達對面。

▲發生事故的等候區。（圖／翻攝自微博，上同）

該等候區設計較窄，且是個斜坡，約為成年人的兩肩那麼寬，腳踏車若在此等待，前輪都要進入斑馬線，因為太危險，有警告牌寫著，禁止小學生穿越這條路，可以走地下通道，但必須繞路，需要多走10到15分鐘。

當地居民表示，都知道在這個鐵路線外側，又窄又陡的等候區等紅綠燈很危險，感覺早晚要出事，但沒想到會是在鐵路線內側，發生這麼嚴重的事故。

根據列車長的證詞，發生碰撞時，兩人是站在鐵路線區域內，面向公路方向，應該是等紅綠燈要過馬路。目前已聯繫死者家屬，處理後事。