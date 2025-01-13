　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

▲▼中國2遊客在日遭列車撞亡。（圖／翻攝自微博）

▲日本警方推測，2女疑似站錯等候區。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本兵庫縣一鐵道路口9日發生一起列車撞擊2死意外。中國2名女子於下午3點50分左右等紅綠燈時，遭列車撞擊身亡。路過的一男子發現，2名女子重傷倒地後報警，其中一名女子當場死亡，另一名女子送醫後死亡。

據《頭條新聞》報導，警方在兩人的隨身物品中，發現中國護照，分別為24歲的楊女和23歲的張女。警方調查發現，事故發生前，被撞的2名女子站在馬路和鐵路平交道，已放下的禁止通行護欄處。日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內，是「號誌燈等候區」。

▲日媒製作的事故示意圖。（圖／翻攝自微博）

▲日媒製作的事故推測示意圖。（圖／翻攝自微博）

列車長表示，「我當時看不到她們，因為她們在鐵路道口的電線桿後面，被電線桿擋住了。」事故發生後，山陽電鐵從霞丘至山陽明石之間，停駛了約1小時40分鐘。

日媒指出，發生事故的路段情況複雜，是當地民眾公認的危險地帶，要穿過2條鐵道線，在鐵道與公路之間的「等候區」等紅綠燈過斑馬線，才能抵達對面。

▲▼中國2遊客在日遭列車撞亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國2遊客在日遭列車撞亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國2遊客在日遭列車撞亡。（圖／翻攝自微博）

▲發生事故的等候區。（圖／翻攝自微博，上同）

該等候區設計較窄，且是個斜坡，約為成年人的兩肩那麼寬，腳踏車若在此等待，前輪都要進入斑馬線，因為太危險，有警告牌寫著，禁止小學生穿越這條路，可以走地下通道，但必須繞路，需要多走10到15分鐘。

當地居民表示，都知道在這個鐵路線外側，又窄又陡的等候區等紅綠燈很危險，感覺早晚要出事，但沒想到會是在鐵路線內側，發生這麼嚴重的事故。

根據列車長的證詞，發生碰撞時，兩人是站在鐵路線區域內，面向公路方向，應該是等紅綠燈要過馬路。目前已聯繫死者家屬，處理後事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞少女遭性侵輕生　母曝「最後身影」慟喊：想抱抱妳
球隊需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽
台股狂殺500點！　法人曝原因
貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒：司法
快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案
絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」　母女被逼到快崩潰
「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證
SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病
2波冷空氣接力！明晚變天全台有雨　低溫下探6度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

陸男全身95％面積燒傷 22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

陸「護士上門」！彈性上班月入近十萬　打針抽血換尿管「下單即可」

賣豬肉老人開三輪車逆向撞1700萬賓利！　車主：付出代價

陸腦麻女孩「頂寒風」跛腳上街賣髮夾！年幼時被父母拋棄

陸嬤採路邊「蒼耳子」治金孫　害器官衰竭命危！

碧桂園宣布境外債重組方案　預計減債3840億

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

陸男全身95％面積燒傷 22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

陸「護士上門」！彈性上班月入近十萬　打針抽血換尿管「下單即可」

賣豬肉老人開三輪車逆向撞1700萬賓利！　車主：付出代價

陸腦麻女孩「頂寒風」跛腳上街賣髮夾！年幼時被父母拋棄

陸嬤採路邊「蒼耳子」治金孫　害器官衰竭命危！

碧桂園宣布境外債重組方案　預計減債3840億

《夜市王》總冠軍2夜市PK！　全新賽制曝光「18家美食開放觀眾品嚐」

不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋投成軍

為何苗栗1.3℃「台北卻有12.4℃」？　吳聖宇：「1原因」讓溫度降不下去

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

準備逮捕尹錫悅！韓公搜處向官邸、國防部發公文　律師提離譜要求

嘆「民進黨已經變質、走鐘」　呂秀蓮：別整天製造恐懼、抗中保台

請問您對今年收到的年終獎金感到滿意嗎？

點柯文哲案各種問題！　呂秀蓮直言「對司法崩解非常心痛」

快訊／台中男遭異物噎到無生命跡象！送醫搶救中

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

賣豬肉老人逆撞賓利　車主：付出代價

陸腦麻女孩跛腳賣髮夾　幼時被父母棄

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

6旬夫妻先後確診胃癌！ 醫揭「1配菜」肇禍

陸嬤採路邊「蒼耳子」治金孫　害器官衰竭

疑站錯！中國2遊客在日遭列車撞亡

陸「護士上門」！彈性上班月入近十萬 打針抽血換尿管「下單即可」

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

陸爆大量「肉毒桿菌中毒」　患者全女性

四女胸部塞「8條活蟒蛇」入境

陸男全身95％面積燒傷　22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

陸公安對4警犬發通報：宿舍亂尿、不愛洗澡

碧桂園宣布境外債重組方案　預計減債3840億

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

更多熱門

相關新聞

2女站錯遭日電車撞亡　居民認危險設計

2女站錯遭日電車撞亡　居民認危險設計

近日，日本兵庫縣神戶市發生一起鐵道交通意外。2名20多歲的中國籍年輕女遊客，疑似不熟悉當地道路規劃，在等待紅路燈時，竟意外站在平交道內側鐵軌上，後遭到行駛中的電車撞擊，雙雙身亡。日媒訪問當地居民，不少人指出該處路口的等待區不僅被馬路與鐵路「前後包夾」，且十分狹小，等待電車時確實十分危險，不會沒想到會在鐵路內側發生嚴重事故。

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮

打破慣例！日外相岩屋毅將出席川普就職典禮

日本櫻前線預測！東京櫻花3/21搶先開

日本櫻前線預測！東京櫻花3/21搶先開

怕赴日旅遊中流感　台中人無畏低溫搶打流感疫苗

怕赴日旅遊中流感　台中人無畏低溫搶打流感疫苗

日本情侶錢包不見順利找回　親筆寫中文感謝

日本情侶錢包不見順利找回　親筆寫中文感謝

關鍵字：

日本列車中國女子號誌燈兵庫縣

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面