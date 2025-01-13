印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

▲印度村莊出現村民「集體落髮」現象。（圖／翻攝IndiaToday X）

圖文／CTWANT

近日印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）部分村莊出現詭異現象，有3個村落超過30位村民因不明原因，開始集體嚴重脫髮，甚至在短短幾天內變成禿頭，甚至連鬍子也脫落。對此，台灣醫師也做出說明了。

本站曾報導《印度村莊現怪病！30多人突「集體嚴重脫髮」...連鬍子都掉光》，內容提到馬哈拉施特拉邦郊區的邦德岡（Bondgaon）、卡瓦德（Kalwad）和興納（Hingna）3個村莊，近來陸續出面村民「集體落髮」的現象，約30多人飽受困擾。有年輕人的髮量在10天內快速減少，就連臉上的鬍鬚也開始脫落。

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對此，台灣皮膚科醫師徐常捷接受《三立新聞網》訪問透露，真菌感染會造成急性落髮，若發生在頭髮為「髮癬」（頭癬），發生在皮膚則為「皮癬」，常出現在感染或免疫力下降者，「以此案而言，感染是最可能發生的原因。」

他指出，這類急性落髮嚴重會導致疤痕性落髮，也就是毛囊纖維化，造成永久性缺髮，因此務必儘速治療，以免未來禿頭。至於傳染途徑，真菌感染是透過直接接觸，會出現群聚性感染，常發生在互動較頻繁、環境較差的族群中，以台灣來看，可能發生在托兒所等群聚環境中，較不可能透過飲水等其他方式來傳播。

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