不畏鬧鬼傳聞　石破茂首度在日本首相公邸過夜

▲石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相石破茂與夫人佳子昨天（12日）從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，但石破茂日前說，他「不怎麼害怕」。

根據首相官邸官網資料，官邸與公邸鄰接，位於同一塊用地上，簡單來說，官邸是首相的辦公場所，公邸則是首相住處。

石破茂就任首相後未立即搬進公邸，而是往返眾議院議員宿舍與首相官邸通勤辦公。配合首相公邸相關檢修已完工，石破茂去年12月表示，希望盡快入住。

日本「時事通信社」報導，石破茂夫婦昨天傍晚從議員宿舍乘坐公務車出發，途中採購一些食材等物品後，就進入首相公邸。

石破茂上任後曾使用首相公邸開會，但昨天是第一次留宿。據稱，他仍會保留眾議院議員宿舍的住處。

日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，不過曾有9年時間沒有首相入住。

在公邸作為官邸時代，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。這些事件導致公邸出現鬧鬼傳聞。

石破茂2024年12月被問及公邸「鬧鬼」傳聞時回應：「我們這一代是看（漫畫）『小鬼Q太郎』長大的，所以不怎麼害怕。」

他還說：「如果真的看到鬼，我或許會覺得害怕，但是並不在意這件事。」