快訊／今晨2.1℃凍番薯新低溫　明轉雨又有冷氣團

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

凍番薯！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的2.1度，創下今年入冬新低溫。氣象署表示，周二晚起另波大陸冷氣團南下，北部及東半部有局部短暫雨，南部及中部山區亦有局部短暫雨。

▼今晨5時溫度分布圖，全台變成凍番薯。（圖／氣象署）



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氣象署指出，今晨強烈大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應更明顯，各地天氣寒冷，西半部及宜蘭低溫約6至12度，花東局部地區也有10度左右，白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部回升至18至21度，中南部22、23度，日夜溫差大，尤其西半部會有10到15度的溫差；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅花東有零星短暫雨。

氣象署說，周二清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，日夜溫差大，白天以前環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨；周二晚起至周三大陸冷氣團南下，北部及東半部有局部短暫雨，南方雲系北移，南部及中部山區亦有局部短暫雨。

氣象署表示，周四冷氣團影響，水氣逐漸減少，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨仍有部分南方水氣，西半部山區仍有零星短暫雨。

氣象署預報，周五清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍偏冷；周五至周日環境持續偏乾，各地為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

