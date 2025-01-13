還有強冷空氣！　最低溫時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三下午2時地面氣壓及降水圖顯示，鋒面雨帶南下，南方亦有水氣移入，北部、東半部及山區皆有降雨。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，周四至周五晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低，屆時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，由於晴空，強輻射冷卻帶來今晨的極端低溫，也創入冬以來最低溫紀錄，本島各縣市的平地最低氣溫依序為：苗栗三灣鄉2.1度，新竹峨眉鄉2.5度，新北石碇區4.2度，基隆七堵區5.2度，台北市南港區亦降至7.4度，各地區的平地最低氣溫約在4至8度。



吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，白天明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。

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吳德榮說，周三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，同時南方亦有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，高山有飄雪機率，北台氣溫驟降，越晚越濕冷；周四至周五晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低；周四白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模擬冷空氣強度比剛過這波稍弱，以大陸冷氣團的機率為最高，是否會因夜間輻射冷卻而升級？需密切觀察，屆時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下；周五白天起至周日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍偏低。