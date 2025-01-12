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草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立，立法院長韓國瑜（右）出席力挺。（圖／簡賜勝競選總部提供，下同）

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立，立法院長韓國瑜（右）出席力挺。（圖／簡賜勝競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長將於1月18日補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和立委謝龍介都前來助陣，前鎮長簡景賢的遺嬬也上台，呼籲鄉親投票支持簡賜勝；現場上千名支持群眾爆滿，且大都坐到散場。

韓國瑜肯定簡賜勝是一個有善心、有執行力的縣議員，這次從民代改選行政首長，日後一定可以施展長才、為草屯鎮民謀更多的福利；他呼籲大家投票給他，和縣長許淑華和馬文君、游顥二名縣籍立委一起合作打拚，為地方帶來更多建設。

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立。（圖／記者高堂堯翻攝）

許淑華則認為，行政首長若只懂得發現金，就是最廉價的政策，已故前鎮長簡景賢當到第六年，鎮庫才有能力發給六百元消費券，暗批民進黨候選人蔡銘軒「吹牛」說選上就要發二千元消費券，「你們想這可能嗎？」馬文君也說，當選後消費券和敬老金都要翻倍，都會變成空頭支票。

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡賜勝上台致詞時則分享自己的成長歷程：高中畢業就結婚生子，為養家活口曾從事烘焙麵包工作、開著麵包車沿街叫賣，連老阿嬤都來幫他；他退伍後到建築工地學做「土水」、一步步學習，也幸運碰到貴人，如前竹山鎮長許文欽就很照顧他、介紹一些偏鄉工程，讓他從丙級土木包工起家，逐漸成長到後來的甲級營造規模。

簡賜勝回顧九二一地震時，他蓋的房子因柱子粗大、很少受損，因此有了「大支」的綽號；他表示一張選票一世情，現場支持者坐足四小時沒有離去，很感謝鄉親的熱情相挺。

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