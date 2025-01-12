陸爆大量「肉毒桿菌中毒」　患者全女性「多人命危才送醫」

▲醫院肉毒桿菌中毒的案例暴增。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期發生多起肉毒桿菌中毒案例，根據大陸官媒《央視》報導，大部分患者都是使用了網購來的問題肉毒桿菌，這些肉毒桿菌成本僅1.5元人民幣（約6.5元新台幣），出廠價20元（約85元新台幣），賣給消費者卻要上千元，還可能危及生命安全。

報導提到，包含北京、江蘇、遼寧、河北、內蒙古都傳出不少案例，患者的症狀包含頭暈、視線模糊、四肢發麻、吞嚥困難等，嚴重的甚至出現呼吸困難，危及生命。

北京解放軍總醫院第五醫學中心化學損傷中毒救治科主治醫師王春燕表示，他們每天在門診會診的時候，幾乎都有肉毒中毒的患者，現在住入院病房裡面有8、9個肉毒中毒的患者。

王春燕提到，過去每年只有幾十例肉毒桿菌中毒的患者，但去年光是上半年就有200多例，到目前為止，預計要超過300例了。

▼網路上販賣的肉毒桿菌成本極低，注射後可能致死。（圖／翻攝央視）



王春燕說，有些患者中毒症狀嚴重，送來時已經危及生命，「嚴重中毒的話，會累積到呼吸肌，導致呼吸肌麻痹無力，呼吸困難，是需要緊急做氣管插管，上呼吸機的。」

報導指出，這些患者清一色都是女性，年齡從20多歲到50、60歲都有。除了這家醫院以外，上海第九人民醫院、江蘇南京鼓樓醫院、蘇州大學附屬二附院等不同地方的醫院，近期也都有不少這類中毒患者被送到急診。

令人傻眼的是，這些中毒的患者中，有不少都是到了醫院才知道自己肉毒桿菌中毒，更有人連自己注射了肉毒桿菌都不知道，只知道打的是「去皺針」「瘦臉針」。

這些患者的說法包括，「不知道，感覺看了我也不懂。」「我連那個藥都沒看過，更不知道劑量。」也有患者指出，美容機構對她們採取「朋友式行銷」，把肉毒桿菌包裝成「胜肽」「膠原肽」等各種名字。

▼王女士注射網購的肉毒桿菌後身體不適。（圖／翻攝央視）

報導中更踢爆，有不少人是自行在網路上買肉毒桿菌來注射的。南京的王女士從一名「微商」手中，花8000元人民幣買到10瓶肉毒桿菌，依照商家的說明，自行調配生理食鹽水後，注射到臉部。

王女士注射之後，很快出現噁心、頭暈等症狀，她要求退貨，商家竟說是「正常反應」，不僅拒絕退貨，還人間蒸發，氣得王女士報警。

警方調查後發現，商家的貨源是山東淄博的一間生技公司，這家企業採購含有肉毒桿菌的原液，與凝膠、甘露醇、水等混合，分裝到7毫升的小玻璃瓶中，再凍乾，就成了肉毒桿菌凍乾粉針劑成品，每支成本僅1.5元（約6.5元新台幣），出廠價20元（約85元新台幣），主要通過微信對外銷售。

正規廠家生產的每支肉毒桿菌出廠價大約800到1000元人民幣，市場零售價近2000元。但這些裸瓶肉毒桿菌，每支出廠價僅20元，中間商層層加價後，最終賣給消費者的價格都在千元左右。