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北市推「AI程式學習計畫」　14校1127名高中生參與

▲北市教育局啟動「適性化AI輔助程式學習計畫」。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局啟動「適性化AI輔助程式學習計畫」。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應AI蓬勃發展，為培養學生運算思維、演算法及程式語言寫作能力，台北市教育局今（12）日宣布「適性化AI輔助程式學習計畫」啟動，運用美國賓州大學研究團隊開發的AI學習平台結合，串接「台北酷課雲學習平臺」，提供北市公私立高中職學生，自主學習程式語言最佳生成式AI助手及國際級課程資源，共計有14公私立高中，1127位學生參與。

北市教育局攜手美國賓州大學、美國在台協會，今舉行「適性化AI輔助程式學習計畫」啟動記者會，此計畫運用賓州大學研究團隊開發的適性化人工智慧AI學習平台，並結合台灣大學副教授孔令傑線上Python程式語言課程，共同串接「台北酷課雲學習平臺」，供北市高中生自主學習。

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台北市長蔣萬安今出席記者會表示，「程式語言」及「運算思維」是推動資訊科技重要基礎，北市將以「AI驅動智慧城市」為願景，扎根每位孩子程式教育及AI教育，透過本次計畫累積AI運用教學現場經驗及研究資料，作為未來政策施行參考，並媒合產、官、學、研各項資源，豐富學生學習面向，讓孩子掌握最新科技發展趨勢。

賓州大學教授Osbert Bastani致詞指出，本次合作展現科技創新與教學如何結合，為下一代學生帶來巨大潛能。相較於傳統的教學方式，這一套學習系統提供了學生個人化的學習歷程，讓科技發展的成果得以嘉惠學子。

台北市教育局副局長陳素慧表示，因應未來世界共通語言為中文、英文及程式語言趨勢，北市將引導學校發展三語（中文、英文及程式語言）教學及相關主題、專題、議題融入課程之研發，將陸續推出國中及國小「三語學習實施計畫」，藉此強化學生使用日常英語學習程式語言，培養學生運算思維、演算法及程式語言寫作能力，讓學生養成以資訊科技能力為基礎，進行跨域統整及解決生活情境問題能力。

▲北市教育局啟動「適性化AI輔助程式學習計畫」。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局啟動「適性化AI輔助程式學習計畫」。（圖／北市教育局提供）

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