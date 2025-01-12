開罰了！台鐵派不合格人員執勤等4違規「吞210萬裁罰」　擬提訴願

▲台鐵派任體檢不合格人員執勤等缺失挨罰。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

鐵道局安全檢查揪出台鐵車站運轉員執勤前沒有酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄，及6起派任體檢不合格的人員執勤等違規，鐵道局近日已先針對4案祭出裁罰，開罰210萬元，其餘違規將後續開罰。台鐵公司表示，收到裁罰書後研擬向交通部提起訴願。

鐵道局對台鐵公司安全檢查，發現車站運轉員派任前沒有酒測、沒有依規定有效保存平交道監視錄影紀錄，以及有6起派任體檢不合格的人員執勤等問題，確定違反《鐵路法》，去年12月底和今年1月8日、9日陸續寄出4案裁罰書給台鐵公司，包括運轉員派任前沒有酒測開罰60萬元、未依規保留平交道監視影像開罰30萬元，6起派任體檢不合格員工執勤中，2起已開罰共120萬元，總計台鐵已收到210萬元裁罰。

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另外4起派任體檢不合格員工執勤案，鐵道局1月中下旬將陸續開出裁罰書，後續台鐵還將面臨240萬元裁罰。由於鐵道局12月2日也已針對台鐵沒有報備110年度年報營運狀況資料，裁罰30萬，讓台鐵前後共面臨480萬元裁罰。

台鐵公司回應，有關鐵道局裁罰公司於台鐵局時期未於期限內提報111年度營運年報、車站運轉員執勤前沒有酒測、沒有依規定保存平交道監視錄影紀錄，以及派任體檢不合格的人員執勤等案，公司將俟收到裁罰書後，檢視相關內容，研議於期限內向交通部提起訴願。

由於台鐵主張已依規定提報營運狀況資料給鐵道局，並已修訂技能體格檢查實施要點，嚴謹酒測規定和加強查驗，確保行車人員體檢合格，且未依規保存平交道監視器主要是設備故障，廠商備料和人力吃緊影響維修，經協調後已完成修復，台鐵規劃針對裁罰提出訴願。