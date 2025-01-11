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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

這3人代表朱立倫出席「111 釘孤枝遊行」！　凌濤：捍衛台灣司法正義

▲凌濤緊咬海科館霸凌案。（圖／國民黨提供）

▲桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

針對白營發起的「111 釘孤枝：還我司法正義」遊行，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（11日）強調，今天的遊行與任何個案無關，因為在面對民主倒退與威權化的威脅下，沒有人能置身事外。今天下午他將與國民黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃一同參加，表達對司法審理過程中「高度針對性、雙重標準以及違反偵查不公開」的強烈不滿。

凌濤指出，民眾黨近期有核心人士坦言，2024總統選舉未能成功合作，是因為當初白營部分決策者擔心「政黨票會流失」，並承認對估票經驗不足，甚至對外道歉。對此，凌濤回應，澄清事實確實有其必要，但既然已經說出「大白話」，「就應該翻頁了」。他進一步表示，白營的黨主席也為此付出代價，在民進黨執政下，遭遇司法審判過程中明顯的差別待遇，相信小草也不會容許白營內部某些人再跟綠營有所牽連。

凌濤表示，深知藍營支持者還有情緒，但面對新潮流大老及其金主陳啟莊大喇喇設局與檢察官餐敘、針對八八會館購地集團的黃國杰等人大手大腳、林秉文三百萬交保潛逃還發文嗆聲，藍白在野力量必須捐棄成見，集中力量檢驗；更何況，立法院若沒有藍白聯手，關乎民生的地方財劃法、產業發展促進法，又會被民進黨阻攔，彼此互動合作是必然。

凌濤強調，今天下午他將與國民黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃一同參加自由廣場的遊行，表達對司法審理過程中「高度針對性、雙重標準以及違反偵查不公開」的強烈不滿。他重申，此舉並非針對任何個案，而是響應國民黨主席朱立倫的呼籲，「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅決反對綠色威權，捍衛台灣的司法正義。」
 

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