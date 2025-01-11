知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

圖、文／CTWANT

知名跨國健康營養品公司美商賀寶芙（Herbalife）台灣分公司近期爆出連環職場霸凌案，多位女性職員遭到行銷部門徐姓女經理長期公開辱罵、人格貶抑導致嚴重身心受創，張姓孕婦更指控自己被無理針對，不僅在公開場合被逼迫脫外套，更屢屢遭貶低工作能力，一度讓她想要輕生，入職8天就哭著離職，如今和其他被害人組成自救會聯合提告，希望公司能给出交代。

▲張小姐懷孕入職遭各種針對，回憶起當時8天受到的委屈，情緒潰堤淚崩。（圖／CTWANT提供，下同）

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▲美國總部經過三個月調查確認霸凌案成立，主張應將霸凌者調離主管職並予以輔導。

張小姐回憶，她2023年6月在朋友介紹下入職賀寶芙擔任行銷部優惠客戶計畫副理，而她面試後才驚覺自己懷孕，並在入職當天告知主管徐女自己懷孕，豈料卻是無止盡霸凌的開始。

「一下說我服裝不夠正式，一下說我的妝有失公司規定，幾乎每天都在刁難。」張小姐說，自從自己報告懷孕訊息後，徐女便開始對她雞蛋裡挑骨頭，從衣著到妝容都遭受各種挑剔，導致她上班時每一秒都相當恐懼，不知道下一刻又會被以甚麼理由針對。

「參加員工大會，她還要求我把公司外套脫下來。」張小姐委屈回憶，她當時身著印有公司標誌外套，徐女卻以公司手冊規章「賀寶芙公司有授權且允許部門經理，可就其部門底下員工下達更具體穿著指導」為依據，聲稱其外套有褶皺要求脫下，但棉質外套何來摺皺，現場有多位同仁穿同款外套，卻只有自己遭針對，徐女凶狠眼神和滿腔惡意更如夢魘般，至今仍在她心中揮散不去。

張小姐初入職時，就被要求做出之後的行銷計畫，她照著徐女要求參考舊有的檔案做規劃，並在內容中加入自身創意，卻在繳交成果時被批：「沒有自己想法嗎？」當她想要解釋計畫的設計概念時，徐女絲毫沒有要採納其意見，對她就是一陣飆罵，進一步說她的努力是「偷懶行事」，且「因為格式不符她的『想像』，她說請我不如請工讀生」。

張小姐坦言自己是高齡產婦，對於剛懷孕的她來說情緒相當敏感，剛入職就遭受主管沒來由地針對，讓她每日都在思考在這種高壓環境下是否能保住寶寶，也開始懷疑自身工作能力是否如霸凌者所稱這麼差勁，甚至因而產生「最壞的念頭」。張小姐痛哭表示，她當時每天都在懷疑自己是否能在這種工作環境下繼續待下去，而當時公司10樓之上有一座空橋，她經過時總升起就此一了百了的念頭，所幸理智告訴她要堅持下去。

張小姐意識到有毒的職場已嚴重影響到她的身心健康，因此毅然決然果斷離職，並寄信給公司表明立場，隔日收到人資部門來訊表示想了解情況，她也赴約訴說8天來的所有委屈，沒想到換來的卻是再一次失望。

人資主管聽完張小姐的遭遇後，表示這不該是公司該有的文化，承諾會給出交代，之後卻渺無音訊。她意識到全公司都在包庇霸凌者，從未想要正視事情的嚴重性，而她離職一年多後仍有陰影纏身，直到收到前同事林安安聯繫，才發現自己不是個案，遂決定聯合其他受害者出面為自己發聲。

▲林安安不堪長期的職場霸凌罹患焦慮症，至今仍活在陰影中需靠藥物緩解病症。

林安安如今與受害者組成同一陣線，並委任其先生翁聖杰負責訴訟，受害者的訴求僅希望能得到霸凌者的道歉，但在勞動局調解過程中，賀寶芙始終拒絕出面與受害者協商，僅委託法律事務所出席，並拒絕任何調解提議，公司也未懲處相關責任人員，受害者們期望透過法律途徑與公眾壓力，讓賀寶芙正視職場霸凌嚴重性，並還給她們一個公道。

賀寶芙公關部表示，自前年10月受害者提出申訴後就積極協助輔導，並於美國總部調查結果出爐，確立徐姓女性經理涉及霸凌後，於一個月內將其調離主管職並予以其它懲處；至於受害者至今為何仍未得到公司及霸凌者道歉一事，賀寶芙則表示，公司立場無權介入霸凌者與受害人之間的紛爭，僅能儘量從旁協助。

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