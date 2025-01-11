　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

圖、文／CTWANT

知名跨國健康營養品公司美商賀寶芙（Herbalife）台灣分公司近期爆出連環職場霸凌案，多位女性職員遭到行銷部門徐姓女經理長期公開辱罵、人格貶抑導致嚴重身心受創，張姓孕婦更指控自己被無理針對，不僅在公開場合被逼迫脫外套，更屢屢遭貶低工作能力，一度讓她想要輕生，入職8天就哭著離職，如今和其他被害人組成自救會聯合提告，希望公司能给出交代。

張小姐懷孕入職遭各種針對，回憶起當時8天受到的委屈，情緒潰堤淚崩。（圖／黃鵬杰攝）

▲張小姐懷孕入職遭各種針對，回憶起當時8天受到的委屈，情緒潰堤淚崩。（圖／CTWANT提供，下同）

美國總部經過三個月調查確認霸凌案成立，主張應將霸凌者調離主管職並予以輔導。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國總部經過三個月調查確認霸凌案成立，主張應將霸凌者調離主管職並予以輔導。

張小姐回憶，她2023年6月在朋友介紹下入職賀寶芙擔任行銷部優惠客戶計畫副理，而她面試後才驚覺自己懷孕，並在入職當天告知主管徐女自己懷孕，豈料卻是無止盡霸凌的開始。

「一下說我服裝不夠正式，一下說我的妝有失公司規定，幾乎每天都在刁難。」張小姐說，自從自己報告懷孕訊息後，徐女便開始對她雞蛋裡挑骨頭，從衣著到妝容都遭受各種挑剔，導致她上班時每一秒都相當恐懼，不知道下一刻又會被以甚麼理由針對。

「參加員工大會，她還要求我把公司外套脫下來。」張小姐委屈回憶，她當時身著印有公司標誌外套，徐女卻以公司手冊規章「賀寶芙公司有授權且允許部門經理，可就其部門底下員工下達更具體穿著指導」為依據，聲稱其外套有褶皺要求脫下，但棉質外套何來摺皺，現場有多位同仁穿同款外套，卻只有自己遭針對，徐女凶狠眼神和滿腔惡意更如夢魘般，至今仍在她心中揮散不去。

張小姐初入職時，就被要求做出之後的行銷計畫，她照著徐女要求參考舊有的檔案做規劃，並在內容中加入自身創意，卻在繳交成果時被批：「沒有自己想法嗎？」當她想要解釋計畫的設計概念時，徐女絲毫沒有要採納其意見，對她就是一陣飆罵，進一步說她的努力是「偷懶行事」，且「因為格式不符她的『想像』，她說請我不如請工讀生」。

張小姐坦言自己是高齡產婦，對於剛懷孕的她來說情緒相當敏感，剛入職就遭受主管沒來由地針對，讓她每日都在思考在這種高壓環境下是否能保住寶寶，也開始懷疑自身工作能力是否如霸凌者所稱這麼差勁，甚至因而產生「最壞的念頭」。張小姐痛哭表示，她當時每天都在懷疑自己是否能在這種工作環境下繼續待下去，而當時公司10樓之上有一座空橋，她經過時總升起就此一了百了的念頭，所幸理智告訴她要堅持下去。

張小姐意識到有毒的職場已嚴重影響到她的身心健康，因此毅然決然果斷離職，並寄信給公司表明立場，隔日收到人資部門來訊表示想了解情況，她也赴約訴說8天來的所有委屈，沒想到換來的卻是再一次失望。

人資主管聽完張小姐的遭遇後，表示這不該是公司該有的文化，承諾會給出交代，之後卻渺無音訊。她意識到全公司都在包庇霸凌者，從未想要正視事情的嚴重性，而她離職一年多後仍有陰影纏身，直到收到前同事林安安聯繫，才發現自己不是個案，遂決定聯合其他受害者出面為自己發聲。

林安安不堪長期的職場霸凌罹患焦慮症，至今仍活在陰影中需靠藥物緩解病症。（圖／民眾提供）

▲林安安不堪長期的職場霸凌罹患焦慮症，至今仍活在陰影中需靠藥物緩解病症。

林安安如今與受害者組成同一陣線，並委任其先生翁聖杰負責訴訟，受害者的訴求僅希望能得到霸凌者的道歉，但在勞動局調解過程中，賀寶芙始終拒絕出面與受害者協商，僅委託法律事務所出席，並拒絕任何調解提議，公司也未懲處相關責任人員，受害者們期望透過法律途徑與公眾壓力，讓賀寶芙正視職場霸凌嚴重性，並還給她們一個公道。

賀寶芙公關部表示，自前年10月受害者提出申訴後就積極協助輔導，並於美國總部調查結果出爐，確立徐姓女性經理涉及霸凌後，於一個月內將其調離主管職並予以其它懲處；至於受害者至今為何仍未得到公司及霸凌者道歉一事，賀寶芙則表示，公司立場無權介入霸凌者與受害人之間的紛爭，僅能儘量從旁協助。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

延伸閱讀
賀寶芙霸凌1／女主管遭控職場霸凌　新同事「入職如入獄」8天哭著辭職
星生意／紀源合夥羽球教練先談拆夥條件　品牌上線3個月火速回本
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷
15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光
慈濟盜圖　釋昭慧反批「畫家兒」蹭熱度：都是受害者
刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就
快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分
不用搶打麻疹疫苗　專家曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了
不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

賀寶芙女主管涉霸凌！　新同事「入職如入獄」8天哭著辭職

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧： 無限上綱羞辱證嚴法師

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

賀寶芙女主管涉霸凌！　新同事「入職如入獄」8天哭著辭職

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧： 無限上綱羞辱證嚴法師

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

小孟老師／1月11日星座運勢　射手值得被溫柔對待

想消雙下巴必學女星都做的「5個瘦臉好習慣」　睡前2分鐘按摩Hold住小V臉

日本無償提供裝置！菲律賓巴丹島裝「海岸監視雷達」　距台灣超近

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

英麥當勞700員工提告！　男經理要17歲少女「上床換排班」

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

坤達突擊放閃！　親掌鏡「3祝福」慶柯佳嬿40歲生日

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀更擔心1疾病

被點名機場落後印度　桃園機場回應了

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

慈濟盜圖　Cheap：證嚴上人只是吉祥物

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

川普批風電是垃圾　經長：他任期僅4年影響有限

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

快訊／超人氣實況主NL結婚

2人幼兒園扮演夫妻…20年後真結婚了！

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面