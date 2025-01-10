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金防部少將A走7990元洗衣機...寄回台南給妻用　重判6年8月

▲▼國防部「民國104年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，43砲指部指揮官林帝志少將。（圖／資料照）

▲前金防部少將參謀長林承家，侵占洗衣機遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志（改名林承家），2018年間將公家購買、價值7990元的洗衣機寄回台南市家中，據為己有，遭檢方查獲後提起公訴。一審將他重判有期徒刑12年，二審減為6年8月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，林承家將入獄服刑。

判決指出，林承家2017年7月1日至2019年10月4日期間，派任陸軍金門防衛指揮部少將參謀長，而金防部後勤處2017年間，為改善陸軍金門地區支援營彈藥連官兵生活設施，採購了10部全新10.5KG洗衣機、每部價值7990元，其中一部被送到參謀長辦公室，供當時的長官們使用。

由於參謀長辦公室內的洗衣機使用率極低，林承家就在2018年1月間，指示不知情的駕駛兵，將洗衣機搬出，運到貨運行，跨海將洗衣機送回台南自己的住家中，由王姓妻子簽收。不過侵占洗衣機的事情傳出後，林承家為了遮掩犯行，掏出8000元要求駕駛兵再到電器行購買相同型號的洗衣機，放回營區的庫房內。全案經由調查局福建省調查處查證屬實後，報請金門地檢署偵辦並提起公訴。

一審法院審理時，林承家否認犯行，並以多種理由搪塞，一審法院認為他犯後態度不佳，重判有期徒刑12年、褫奪公權3年。案件上訴第二審，金門高分院審理時，林承家仍不認罪，金門高分院也認為他犯後態度惡劣，難認有何反省悔改之意，不宜輕縱；但考量他侵占公有財物價值不足五萬元，依照《貪污治罪條例》規定減刑，因此改判有期徒刑6年8月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。林承家將入獄服刑。

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