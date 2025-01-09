　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

空拍機也出動！瑞芳警銀行搶案演練　高效反應結合高科技制敵

▲新北瑞芳警分局銀行搶案演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳警分局銀行搶案演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升應對重大突發案件的快速反應能力，新北市瑞芳警分局於今（9日）在彰化銀行瑞芳分行，進行一場逼真的搶劫攔截圍捕演練，整場模擬真實案件發生的過程，展現高度的專業素養與快速應變能力，並結合多項高科技設備，強化現場執法效率與精準性。

搶案現場重現 高度緊張有序

此次演練以真實情境為基礎，模擬搶匪在成功搶劫後迅速逃逸的場景。銀行接報後，警方立即啟動攔截機制，動員瑞芳分局全體警力，並與基隆市警察局第二分局協同作戰。整個過程緊張而有序，充分展現了警方維護社會治安的決心與能力。

▲新北瑞芳警分局銀行搶案演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

高科技助陣 提升應變效率

演練過程中運用了多項先進科技，包括車輛辨識系統與空拍機技術。車輛辨識系統通過整合車牌數據，快速鎖定可疑車輛，阻斷歹徒逃逸路線；空拍機則實時監控現場動態，將對峙畫面回傳至指揮中心，為指揮官提供精準數據支援，實現更加高效的現場調度。

完美收網 展現警力實力

演練最終以歹徒逃進駕訓班企圖藏匿被圍捕告終。面對警方優勢力量，歹徒在無路可逃且彈盡援絕的情況下棄械投降，演練全程在緊張氣氛中圓滿結束。

瑞芳警分局長李智源表示，此次演練不僅檢驗了警方的應急能力，還進一步提升了協同作戰與科技應用的水準。他強調，未來將持續強化訓練，完善機制，確保在任何突發情況下，警方都能快速出動、有效打擊，為市民的生命財產安全提供堅實保障。

▲新北瑞芳警分局銀行搶案演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：根本不認識他

►撞死運將稱以為石頭！家屬批邱軍沒常識　怒嗆肇逃「是不是人啊」

►撞擊畫面曝光！邱軍撞死計程車運將　警通知到案竟喊：很忙

►基中清寒生台大清大雙上榜　家中漏水「擺滿水桶」他苦讀圓夢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創
小S當場哭了！　徐懷鈺「心結藏17年」也噴淚
氣溫還沒探底！最凍時間曝
獨／台中5寶爸再生1孩！當洗車工拚養家　老闆搖頭曝工作狀況
透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

空拍機也出動！瑞芳警銀行搶案演練　高效反應結合高科技制敵

台東男忘了機車停哪　警陪他上山區小路慢慢找

東北季風強勁　環保局籲營建工地及砂石場落實揚塵防制措施

嘉義婦血糖太低「騎車險路倒」　水上暖警送她回家

寒冬送暖　台東馬偕為社區健檢並送棉被

雲林人辦理失業給付更方便　即日起海線鄉親北港就能辦

朴子分局警銀連線　2個月阻詐70萬保住鄉親血汗錢

移民署促進新住民情感交流　喝「罐罐茶」分享異地文化

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

空拍機也出動！瑞芳警銀行搶案演練　高效反應結合高科技制敵

台東男忘了機車停哪　警陪他上山區小路慢慢找

東北季風強勁　環保局籲營建工地及砂石場落實揚塵防制措施

嘉義婦血糖太低「騎車險路倒」　水上暖警送她回家

寒冬送暖　台東馬偕為社區健檢並送棉被

雲林人辦理失業給付更方便　即日起海線鄉親北港就能辦

朴子分局警銀連線　2個月阻詐70萬保住鄉親血汗錢

移民署促進新住民情感交流　喝「罐罐茶」分享異地文化

漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

先探／謝金河：AI主導未來投資大局

台人玩關島3優勢！最久免簽停留45天　享受免稅購物、住奢華酒店

獨家／蕭秉治痛訴遭霸凌！　「整個人被拖下樓梯」全身是傷

關到過完春節！　證交所：無人機概念股安集打入處置股

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆

少觀所恐怖凌虐！逼室友吞蟑螂、沙其馬捅肛　惡男下場曝

身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

地方熱門新聞

前立委林正峰辭世　享年76歲

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南投113年詐騙金額逾14億假投資佔6成4

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與提升

桃園稽查工業用化學品　非法添加於食品

提升火場救災效能南消導入新裝備優化指揮體系

基隆市立田徑場跑道選定藍色　謝國樑曝原因

台南和順轉運站試營運啟動安南區新地標歡慶落成

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

「LINE BOT」服務林保分署輕鬆管理國有林地租約

全國語文競賽台南市府表揚151組台南隊師生

更多熱門

相關新聞

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練

農曆春節將至，各大百貨商場和大型賣場紛紛湧入採買年貨、搶購福袋的人潮，人數眾多且用火、用電頻率增加，相對提升災害發生的風險，台南市消防局7日於新光三越百貨台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練，參與人員包括百貨公司各部門的員工及消防局各救災救護大隊及分隊之消防人員。

港務公司優化港區危險物品安全管理資訊系統　強化緊急應變能力

港務公司優化港區危險物品安全管理資訊系統　強化緊急應變能力

基隆地檢署訪視瑞芳警分局　嚴防假訊息擾選舉

基隆地檢署訪視瑞芳警分局　嚴防假訊息擾選舉

黎巴嫩經濟崩潰　他衝銀行「搶劫自己存款」

黎巴嫩經濟崩潰　他衝銀行「搶劫自己存款」

20歲偷4725萬元秒消失！　美最大銀行搶案52年後偵破

20歲偷4725萬元秒消失！　美最大銀行搶案52年後偵破

關鍵字：

銀行搶案瑞芳警分局應變能力高科技設備

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面