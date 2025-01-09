空拍機也出動！瑞芳警銀行搶案演練　高效反應結合高科技制敵

▲新北瑞芳警分局銀行搶案演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升應對重大突發案件的快速反應能力，新北市瑞芳警分局於今（9日）在彰化銀行瑞芳分行，進行一場逼真的搶劫攔截圍捕演練，整場模擬真實案件發生的過程，展現高度的專業素養與快速應變能力，並結合多項高科技設備，強化現場執法效率與精準性。

搶案現場重現 高度緊張有序

此次演練以真實情境為基礎，模擬搶匪在成功搶劫後迅速逃逸的場景。銀行接報後，警方立即啟動攔截機制，動員瑞芳分局全體警力，並與基隆市警察局第二分局協同作戰。整個過程緊張而有序，充分展現了警方維護社會治安的決心與能力。

高科技助陣 提升應變效率

演練過程中運用了多項先進科技，包括車輛辨識系統與空拍機技術。車輛辨識系統通過整合車牌數據，快速鎖定可疑車輛，阻斷歹徒逃逸路線；空拍機則實時監控現場動態，將對峙畫面回傳至指揮中心，為指揮官提供精準數據支援，實現更加高效的現場調度。

完美收網 展現警力實力

演練最終以歹徒逃進駕訓班企圖藏匿被圍捕告終。面對警方優勢力量，歹徒在無路可逃且彈盡援絕的情況下棄械投降，演練全程在緊張氣氛中圓滿結束。

瑞芳警分局長李智源表示，此次演練不僅檢驗了警方的應急能力，還進一步提升了協同作戰與科技應用的水準。他強調，未來將持續強化訓練，完善機制，確保在任何突發情況下，警方都能快速出動、有效打擊，為市民的生命財產安全提供堅實保障。