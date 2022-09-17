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他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」　黎巴嫩貨幣狂貶95%！領錢淪搶匪

▲▼黎巴嫩7名孩子的父親斯利姆（Jawad Slim）不惜持槍搶銀行，只為了領出自己的畢生積蓄。（圖／路透）

▲黎巴嫩7名孩子的父親斯利姆（Jawad Slim）不惜持槍搶銀行，只為了領出自己的畢生積蓄，事後遭警方拘留。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

一名7個孩子的父親持霰彈槍搶銀行，但他搶的竟是「自己的錢」，而且其中3.5萬美元只是支票，並非現金。地中海東岸、亞洲最西邊的國家之一的黎巴嫩自2019年爆發經濟危機以來，國家貨幣黎巴嫩鎊（Lebanese Lira）價值已經蒸發超過95%，銀行凍結存款引發民眾不滿，光在16日當天就發生5起類似「搶案」。

綜合路透社等外媒報導，黎巴嫩銀行協會表示，上周有7家銀行分行遭到「儲戶搶劫」，光在16日首都貝魯特（Beirut）就發生3起暴力事件，南部地區也有2起，民眾對無止盡的金融崩潰感到絕望，最終希望透過「搶劫」領出自己被凍結在銀行系統中的儲蓄。打劫亂象促使協會宣布下周銀行將關閉3天，以保護行員安全。

失業好幾個月的男子斯利姆（Jawad Slim）曾經是一名承包商，育有7名子女，16日上午他手持霰彈槍衝入貝魯特一家LGB銀行的分行，要求從自己的戶頭領出現金，直到傍晚他與銀行達成協議，帶著1.5萬美元（約新台幣47萬元）現金和3.5萬美元（約新台幣109萬元）的支票離開，他被告知可以把支票存入另一家銀行領錢。當晚，斯利姆向警方自首後遭到拘留。

▲▼黎巴嫩男子蘇布拉（Abed Soubra）在16日上午武裝衝進首都一家BLOM銀行分行，「搶劫」自己的帳戶儲蓄。（圖／路透）

▲黎巴嫩男子蘇布拉（Abed Soubra）也在16日上午武裝衝進銀行「搶劫」自己的帳戶儲蓄。（圖／路透）

與斯利姆情況類似，一名叫做蘇布拉（Abed Soubra）武裝男子也在16日上午衝進首都一家BLOM銀行分行，蘇布拉作為民間談判的象徵性人物，他在銀行裡與銀行人員協商到日落，要求領出他的30萬美元（約新台幣937.8萬元）現金存款，整整一天銀行外聚集著為他聲援歡呼的群眾，但直到最後，蘇布拉仍是身無分文地走出銀行，但未遭逮捕。

《衛報》稱，這是黎巴嫩史無前例地「犯罪狂歡」，搶匪瞬間成了民眾的英雄。奧貝迪（Rabih Obeidi）說，「我支持他（搶銀行）……如果我家人生病了，我也會這麼做，因為是政府把我們變成窮人。」早在8月就曾搶劫一次的侯塞因（Bassam al-Sheikh Hussein）則表示，「只要有人們有錢存在裡面，這種情況就會一再發生。」

▲▼黎巴嫩軍隊士兵被部署在銀行外，以防發生武裝衝突。（圖／路透）

▲黎巴嫩軍隊士兵被部署在銀行外，以防發生武裝衝突。（圖／路透）

報導指出，黎巴嫩的經濟持續惡化、改革遲緩，政府無力清償包含對國內商業銀行積欠的各種債務與融資，導致貨幣價值呈直線下降，自2019年以來黎巴嫩鎊價值已蒸發95%以上，銀行針對大多數儲戶禁止提款，限制民眾每月只能領出少量美元或黎巴嫩鎊，與此同時，食品、燃料和醫藥品價格卻不斷飆升。

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