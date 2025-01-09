OL猶豫該離職嗎？愛貓1舉動誤發「辭職信」　她哀號：年終獎金沒了

▲女子的愛貓突跳上筆電，伸出「魔法小手」，幫她把辭職信按下傳送給老闆。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

一隻貓能闖多大的禍？大陸重慶一名女子近日考慮離職，她也老早就將辭職信寫好存檔在電腦，不過她打算等領完年終獎金才走人。近日，她坐在電腦前，孰料愛貓一個跳躍，靈活的雙手就這樣按下「ENTER」鍵，把辭職信傳給了老闆，而老闆也果斷同意，讓女子哭笑不得。

根據《都市時報》報導，重慶一名上班族早早就萌生離職念頭，她也做好準備、把辭職信寫好，不過考慮到她平時救援流浪貓，「貓糧那些很貴，就一直沒有發送過去」，她也打算領完年終獎金後才離職。

但就在5日下午4點左右，女子打開筆電，一個不注意，愛貓就從筆電後方跳到螢幕前，那雙靈活的手竟幫她把辭職信傳了出去，女子見狀趕緊把愛貓抱起，但為時已晚，辭職信已送出，而老闆也已准了她的離職提議。女子表示，她事後找老闆解釋說是貓咪誤發的，但老闆沒有理會她，讓她感嘆連年終獎金也沒了。

不少網友紛紛安慰，要女子相信貓咪，「下個工作絕對會更好，相信小貓」、「貓貓說：沒什麼大不了的，關掉這扇窗，那邊有大門，主人的明天只會更好」、「這是天意」、「妳做不了決定，我來！喵」、「小貓不想你受委屈，往前走吧，下一個更香！」



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